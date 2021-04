Bleuets frais 8 semaines après la récolte? RipeLocker lève 5 millions de dollars pour prolonger la durée de vie de ses produits avec des contenants brevetés

De gauche à droite: Eric Levi, ingénieur système principal de RipeLocker, responsable du logiciel Andy Harrah et PDG et co-fondateur George Lobisser avec un conteneur RipeLocker. (Photo de RipeLocker)

Les nouvelles: RipeLocker a levé 5 millions de dollars en nouveaux fonds, argent que la start-up agro-technologique Bainbridge Island, Washington utilisera pour vendre des conteneurs brevetés «basse atmosphère» conçus pour préserver les fleurs et les produits récemment récoltés. Il a également annoncé que le département américain de l’Agriculture avait commencé des essais avec RipeLocker, dans le cadre d’un effort visant à déterminer si la technologie peut réduire les produits chimiques généralement utilisés pour prolonger la durée de stockage des produits. La nouvelle ronde de financement – fournie par des investisseurs providentiels des secteurs de l’agriculture, de la technologie et du transport maritime – s’ajoute à une ronde de 2 millions de dollars l’été dernier et porte le financement total à 12 millions de dollars.

Sortir: La société de 7 personnes en est encore aux premiers stades de l’adoption du produit, notant dans un communiqué de presse que la première vague de conteneurs sera vendue à partir de cet été. La société dit à . qu’elle construit actuellement 500 unités, dont la moitié va à des clients commerciaux du secteur des fleurs, du houblon et des baies qui ont déjà effectué des tests. L’autre moitié sera utilisée dans des essais avec de nouvelles cultures et des clients, qui auront la possibilité d’acheter les unités avec des frais d’utilisation continus ou simplement de louer les unités.

Une vague ag-tech: Washington a produit un certain nombre de startups agro-technologiques ces dernières années, ce n’est pas une surprise étant donné les solides liens de l’État avec l’agriculture.

Le système pollinique de Bellevue utilise des drones et une cartographie sophistiquée pour aider les vignerons et autres agriculteurs à mieux comprendre quelles cultures ont besoin d’eau ou sont sensibles aux maladies. Et la semaine dernière, . a rendu compte de Carbon Robotics, une startup de Seattle dirigée par le co-fondateur d’Isilon Systems, Paul Mikesell, dont le robot autonome utilise l’intelligence artificielle pour identifier les mauvaises herbes poussant dans les champs de légumes, puis les zappe avec des explosions thermiques de lasers. TerraClear, un autre système matériel basé sur l’IA, est en cours de création par le co-fondateur de Smartsheet, Brent Frei, pour retirer les pierres embêtantes des champs des agriculteurs. Qu’est-ce qui est intéressant dans cette nouvelle vague de startups agro-technologiques? Fait intéressant, ils sont tous fondés par des entrepreneurs en logiciels très expérimentés qui ont chacun vu de gros gains et des sorties dans leurs anciennes entreprises.

Une équipe père-fils: RipeLocker est dirigé par George Lobisser, qui était auparavant copropriétaire et dirigeant de Pace International, une entreprise agroalimentaire post-récolte axée sur le transport et la logistique. Son fils, Kyle Lobisser, un ingénieur d’appareils qui travaillait auparavant pour Boeing, Apple et Zee, a aidé à créer le conteneur de stockage qui crée un vide à faible teneur en oxygène qui maintient l’air saturé de vapeur d’eau. Ce système, qui est breveté, empêche les baies et autres produits de perdre de l’humidité.

Myrtilles, houblon et fleurs: Fondée en 2016 et après des tests approfondis, la société estime désormais qu’elle est sur le point de bouleverser la chaîne d’approvisionnement des fleurs fraîches et des produits. Lors de tests récents, la société a noté que les conteneurs de taille palette conservaient des roses fraîchement coupées pendant quatre semaines; houblon frais pendant six semaines et myrtilles biologiques pendant huit semaines. Dans le cas des myrtilles, la société a noté que les baies ont émergé «en parfait état».

Bien sûr, un angle AI: Au fil du temps, l’entreprise espère collecter des données sur la meilleure façon de préserver les produits: «Notre objectif ultime est d’utiliser la grande quantité de données que nous recueillons dans les RipeLockers pour l’apprentissage automatique sur la façon dont nous détenons les denrées périssables», note la société. .