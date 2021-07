BLIN Stock : l’énorme affaire soulevant le numérique peu connu de Bridgeline

Bridgeline numérique (NASDAQ :BLIN) l’action décolle mardi grâce à un accord avec une agence gouvernementale à Singapour.

Cet accord dure trois ans et fait travailler cette agence gouvernementale avec Hawksearch pour améliorer ses expériences numériques. Hawksearch est une plate-forme de recherche et de recommandation de sites principalement utilisée par les applications de commerce électronique.

L’agence gouvernementale de Singapour met à niveau son site Web, c’est pourquoi elle signe un accord avec Hawksearch. L’objectif est de créer une plate-forme qui permet aux utilisateurs de disposer de données de recherche pertinentes et précises.

L’agence dans cet accord est le principal collecteur d’impôts pour le gouvernement de Singapour. À ce titre, il perçoit des impôts qui représentent environ 70 % des revenus de fonctionnement du gouvernement. Ces fonds soutiennent les programmes sociaux du pays et les efforts pour une croissance de qualité afin de créer une société inclusive.

Ari Kahn, président et chef de la direction de Bridgeline Digital, a déclaré ce qui suit à propos de la nouvelle qui a fait grimper l’action BLIN aujourd’hui.

« Cette opportunité a ouvert de nouvelles portes à Hawksearch pour fournir une recherche de site intelligente à une agence gouvernementale. Cela souligne vraiment que la recherche sur site est un outil que tous les sites Web peuvent utiliser même en dehors de l’espace de commerce électronique.

BLIN connaît aujourd’hui des échanges intenses grâce à l’annonce de l’accord du gouvernement. Cela a plus de 43 millions d’actions de l’évolution des actions à ce jour. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 8,1 millions d’actions.

L’action BLIN était en hausse de 15,8% mardi midi.

