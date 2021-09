“Blind Faith”: le triomphe transatlantique du supergroupe ultime

Ils ont été formés à partir de la division supérieure du talent rock britannique de la fin des années 1960 et ont duré précisément un album. Mais le 20 septembre 1969 était peut-être la date du triomphe transatlantique du supergroupe ultime. L’album solitaire éponyme de Foi aveugle est allé au sommet des charts au Royaume-Uni et aux États-Unis, pendant deux semaines.

Le groupe était bien sûr formé d’artistes qui avaient déjà un palmarès remarquable. Eric Clapton et Boulangerie au gingembre arrivé de Crème, Steve Winwood de Trafic (à qui il reviendrait), et Ric Grech d’un autre des grands groupes de rock expérimental de l’époque, Family. Le nouveau groupe aurait difficilement pu faire ses débuts dans un cadre plus en vue, car ils sont arrivés sur scène lors d’un festival gratuit à Hyde Park à Londres en juin 1969, quelques semaines avant les pierres qui roulent‘ célèbre concert là-bas.

De nouvelles chansons et Buddy Holly

Des débuts américains ont rapidement suivi au Madison Square Garden, suivi d’une tournée aux États-Unis, puis l’album Blind Faith a été dévoilé par Polydor au Royaume-Uni et Atco aux États-Unis, en août. Avec de nouvelles compositions de Winwood, Clapton et Baker, ainsi qu’une reprise de mon pote houx‘s “Well All Right”, ce fut un succès instantané – et controversé, avec sa couverture d’une fille pubère. À tel point, en fait, qu’Atco a refusé de l’utiliser, mettant à la place une photo du groupe sur la couverture.

Winwood a dominé l’écriture de chansons de l’album, avec “Had To Cry Today”, la pièce acoustique phare “Can’t Find My Way Home” (plus tard reprise par Clapton entre autres) et “Sea Of Joy”. Mais Eric a ajouté son propre “Presence Of The Lord” et Baker a eu le morceau de clôture prolongé “Do What You Like”. Ce breuvage enivrant a propulsé l’album au sommet des charts britanniques, remplaçant Stand Up de Jethro Tull pendant quinze jours auparavant. Les Beatles‘ Route de l’Abbaye a commencé un règne de 11 semaines.

Mais avant même la fin de la tournée américaine, les membres de Blind Faith avaient réalisé que leur rencontre n’était pas la combinaison rêvée qu’ils auraient pu espérer. À l’automne, ils n’étaient effectivement plus. L’un des succès les plus éphémères du rock passait déjà dans l’histoire, mais avec un disque dont on se souvient encore avec tendresse aujourd’hui.

