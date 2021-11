Blind Guardian annonce un nouveau single, ‘Deliver Us From Evil’

métallurgistes allemands GARDIEN AVEUGLE sortira un nouveau single, « Délivre nous du mal », le 3 décembre via Explosion nucléaire. La chanson est un avant-goût du nouvel album du groupe, qui devrait arriver en septembre 2022.

« Délivre nous du mal » sera disponible numériquement ainsi que sur un single de sept pouces (avec le précédent « Joyeux Noël à tous » comme la face B) et le CD digipak (avec le précédent « Ombres violentes » Wacken dans le monde entier performance live 2020 comme piste supplémentaire).

GARDIEN AVEUGLE leader Hansi Kursch a déclaré à propos du nouveau single : « Que puis-je dire ? Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer une toute nouvelle chanson de notre prochain album, sortie en septembre 2022. Le single physique contient également le banger de Noël 2020 « Joyeux Noël à tous » aussi bien que Wacken version de « Ombres violentes » en extra sur le CD, pour raccourcir le temps d’attente jusqu’au nouvel album.

« Qu’il s’agisse de vinyle ou de CD, je peux vous assurer qu’il s’agit de l’accessoire parfait pour votre sapin de Noël. Le vinyle strictement limité peut être lu sur tous les lecteurs de vinyle fonctionnels et a un son parfait – en mono et stéréo. Soyez courageux et rapide et obtenez votre copie dès que possible. Le vinyle est une ressource rare de nos jours…

« Nous savons que l’écart entre maintenant et la sortie de l’album fin 2022 est douloureusement long. Ni nous ni notre label ne pourrions défier la crise économique mondiale actuelle. Pour faire court : il n’y a personne à blâmer pour cette situation. Avec ‘Délivre nous du mal’, vous obtiendrez un autre apéritif sucré d’un album très intense et vivant qui, espérons-le, augmentera votre joyeuse attente jusqu’à notre prochaine grève. Au moins, ça le ferait pour moi, mais heureusement je connais déjà tout l’album.

« Parler d’anticipation, même si « Ombres violentes » et ‘Délivre nous du mal’ sont des morceaux incontestablement fantastiques, rassurez-vous : nous ne vous laisserons pas attendre encore dix mois avec seulement deux chansons. Je vous promets que vous serez toujours époustouflé. Vive l’ère numérique et ses possibilités infinies. Oh, et le titre de l’album. Il y en a un mais je ne vous le dirai pas encore. Ce serait en donner beaucoup trop en ce moment. »

En juillet dernier, Kürsch a confié à Rock Hard Greece la direction musicale de GARDIEN AVEUGLE« C’est de loin l’album le plus intense que nous ayons fait depuis très, très longtemps. C’est, dans chaque mesure, un tour de montagnes russes. — plus que ce à quoi je m’attendais. Il y a des surprenants typiques GARDIEN AVEUGLE éléments.

« Je suis juste curieux de voir, vraiment, ou d’entendre ce que les gens vont en penser. Je pense que c’est un album très, très fort. Il surprendra beaucoup de gens.

« C’est simple dans le sens GARDIEN AVEUGLE, alors ne vous attendez pas à un album simple si vous le comparez à autre chose », a-t-il expliqué. « Ce n’est pas du tout un album simple, mais il est très simple pour GARDIEN AVEUGLE. C’est très agressif, c’est très sombre.

« La composition a principalement été accomplie avant que la couronne ne commence à se produire, mais vous pouvez sentir qu’il y a beaucoup de colère dans l’album. Il offre également des vibrations très entraînantes et positives, mais il y a une énergie très brute que vous ressentirez. «

GARDIEN AVEUGLEla dernière sortie de ‘s était l’album tout orchestral « Twilight Orchestra: Legacy Of The Dark Lands », sorti en novembre 2019 via Explosion nucléaire. Pour créer le concept, le guitariste principal André Olbrich et Kürsch a travaillé aux côtés de l’auteur à succès allemand Markus Heitz, dont le dernier roman, « Die Dunklen Lande », est sorti en mars 2019. Le livre se déroule en 1629 et contient la préquelle de « L’héritage des terres sombres ».

GARDIEN AVEUGLEle dernier album studio « régulier », « Au-delà du miroir rouge », a été publié en 2015. C’était le premier LP du groupe depuis les années 2010 « Au bord du temps », marquant le plus long écart entre deux albums studio en GARDIEN AVEUGLEcarrière. C’était aussi le premier album du groupe sans bassiste Olivier Holzwarth depuis les années 1995 « Imaginaires de l’autre côté ». Holzwarth a depuis été remplacé par Barend Courbois.

