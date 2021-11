Le week-end « Blinding Lights » a été nommé la nouvelle chanson n ° 1 du palmarès des 100 meilleures chansons de tous les temps de Billboard après avoir passé 90 semaines sur le palmarès des 100 %. Il a passé quatre semaines au premier rang, 43 semaines dans le top cinq, 57 semaines dans le top 10 et 86 semaines dans le top 40.

« Blinding Lights » était le deuxième single de The Weeknd’s quatrième album studio très acclamé After Hours, qui est sorti en mars 2020. Un triomphe critique et commercial, la chanson a culminé au n ° 1 dans plus de 30 pays à travers le monde, a alimenté un défi de danse viral TikTok et a battu des records pendant la plupart des semaines à la fois dans le top 10 et top 5 du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Dans l’ensemble, la piste a livré 2,72 milliards d’équivalents de flux d’abonnement dans le monde.

Plus tôt cette semaine (22 novembre), HBO a officiellement commandé la série dramatique de The Weeknd, The Idol, Variety a rapporté plus tôt dans la journée. Il a également été annoncé que Troye Sivan serait présenté dans l’émission.

The Weeknd sera la vedette de la série de six épisodes, qui a été annoncée pour la première fois comme étant en développement en juin, ainsi que de co-créateur. Dans le contexte de l’industrie de la musique, la série est centrée sur un gourou de l’entraide et chef d’une secte des temps modernes, qui développe une relation compliquée avec une idole pop en devenir.

Avec The Weeknd, il avait été annoncé précédemment que Lily-Rose Depp jouerait dans la série. Amy Seimetz est également à bord pour réaliser les six épisodes. Variety a également appris que huit autres acteurs ont été ajoutés à la distribution.

Suzanna Son, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Steve Zissis, Troye Sivan, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga et Anne Heche ont tous été choisis dans la série. Fils, Zissis et Sivan apparaîtront tous dans des rôles réguliers de la série tandis que les cinq autres seront récurrents.

The Weeknd servira en tant que co-scénariste et producteur exécutif avec Reza Fahim et Sam Levinson, tous trois étant crédités en tant que créateurs de la série. Joe Epstein sera également scénariste et producteur exécutif en plus de servir de showrunner. Seimetz sera le producteur exécutif et le réalisateur. Levinson sera producteur exécutif via Little Lamb avec Ashley Levinson et Kevin Turen. Aaron L. Gilbert sera le producteur exécutif via Bron Studios. Nick Hall et Sara E. White seront les producteurs exécutifs avec A24.

