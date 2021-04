Blink Basic vs Blink Plus: quelle est la meilleure valeur d’abonnement?

Abonnement à une seule caméra

Clignotement basique

Protection de plusieurs appareils

Blink Plus

Blink Basic est extrêmement abordable à seulement 30 $ par an et vous donnera accès à toutes les fonctionnalités supplémentaires dont vous avez besoin pour améliorer la sécurité de votre maison, telles que le stockage de clips animés et de sessions de visualisation en direct sur le serveur cloud de Blink que vous pouvez visualiser via l’application Blink. L’inconvénient est que Blink Basic ne couvrira qu’une seule caméra de sécurité.

3 $ / mois ou 30 $ / an. chez Amazon

Avantages

Stockage peu coûteux sur le cloud de Blink Affichage en direct et enregistrement de clips vidéo Capture de photos Accès vidéo rapide

Les inconvénients

Fonctionne uniquement avec un seul appareil Blink.Garantie prolongée non incluse.

Blink Plus coûte plus cher, mais c’est le plan d’abonnement pour quiconque possède quelques caméras de sécurité Blink. Ce plan couvrira tous vos appareils et, en plus d’avantages tels que le stockage dans le cloud et l’enregistrement en direct, vous bénéficierez d’une garantie prolongée et d’une réduction de 10% à utiliser sur les appareils Blink.

10 $ / mois ou 100 $ / an. chez Amazon

Avantages

Couvre plusieurs appareils Blink Stockage sur le cloud de Blink Garantie prolongée 10% de réduction sur les appareils Blink Vue en direct et enregistrement de clips animés

Blink offre un moyen abordable de sécuriser votre maison à l’aide de ses caméras de sécurité intelligentes faciles à utiliser. Certaines des meilleures caméras Blink incluent ses dernières caméras Blink Outdoor, Blink Indoor et Blink Mini. Néanmoins, vous pouvez améliorer encore l’expérience en vous inscrivant à l’un des plans d’abonnement de Blink: Blink Basic ou Blink Plus. Bien que les deux plans d’abonnement soient très similaires, Blink Plus est proposé à un prix plus élevé et couvre plusieurs appareils Blink, tandis que Blink Basic est destiné à ceux qui ont une caméra de sécurité à l’esprit.

Blink Basic vs Blink Plus: quelle est la différence?

Source: Blink

Blink est une société Amazon qui vend des caméras de sécurité sans fil pour la maison à un prix avantageux pour vous aider à protéger votre maison directement depuis l’application Blink Home Monitor sur votre téléphone. Ses caméras les plus récentes et les plus vendues incluent Blink Indoor, Blink Outdoor et Blink Mini. Chacun est équipé de fonctionnalités standard telles que les notifications activées par le mouvement, la diffusion en direct de la vidéo HD de jour et de nuit et l’audio bidirectionnel.

Bien que l’offre de Blink soit déjà assez bonne et que chaque appareil fonctionne avec Alexa, si vous recherchez quelque chose en plus de votre caméra de sécurité, vous voudrez peut-être envisager un plan d’abonnement Blink. Blink propose deux de ces plans, Blink Basic et Blink Plus, chacun vous donnant accès à des fonctionnalités supplémentaires telles que l’enregistrement vidéo illimité dans le cloud, le stockage illimité dans le cloud pendant 60 jours, l’enregistrement en direct et la capture de photos. Avec un plan d’abonnement, vous pouvez stocker des clips animés et des sessions de visualisation en direct sur les serveurs cloud de Blink et les visualiser quand vous le souhaitez via l’application Blink.

Si vous avez acheté un appareil Blink et que vous l’avez configuré, vous pourrez en fait tester le plan d’abonnement Blink Plus avec un essai gratuit de 30 jours inclus avec votre achat. Une fois la période d’essai terminée, vous pouvez décider de continuer avec Blink Plus, de payer moins avec Blink Basic ou de partir sans abonnement et de vous fier au stockage local de Blink sur une clé USB via le module de synchronisation de Blink 2. Voici comment les deux abonnements les plans se comparent.

Blink Basic Blink Plus coûte 3 $ par mois

30 $ par an 10 $ par mois

100 $ par année Admissibilité au plan Blink Indoor

Blink en plein air

Blink Mini Blink Indoor

Blink en plein air

Mini clignotement

Clignotement XT2

Clignotement XT

Blink Legacy Outdoor Nombre d’appareils pris en charge Un Illimité par compte Notifications activées par le mouvement Inclus Inclus Inclus Diffusion en direct Inclus Inclus Partage vidéo Inclus Inclus Enregistrement vidéo de détection de mouvement Inclus Inclus Enregistrement en direct Inclus Inclus Stockage cloud illimité de 60 jours Inclus Inclus Inclus Accès vidéo rapide (regardez instantanément vos vidéos dès qu’elles sont enregistrées) Inclus Inclus Capture de photos (images capturées périodiquement pour plus de couverture) Inclus Inclus 10% de réduction sur les appareils Blink sur Amazon.com Non inclus Inclus Couverture de garantie prolongée Non inclus Inclus

La première différence à noter entre Blink Basic et Blink Plus est le prix que vous paierez. Blink Basic coûte 3 $ par mois ou 30 $ pour toute l’année, ce qui n’est pas vraiment un succès pour votre portefeuille. D’autre part, Blink Plus coûte 10 $ par mois ou 100 $ pour toute l’année. La différence de prix est mieux expliquée par le nombre d’appareils que vous pouvez avoir sous un même compte. Avec le plan d’abonnement Blink Plus, vous n’avez besoin que d’un seul plan d’abonnement pour couvrir tous vos appareils Blink, alors qu’un abonnement Blink Basic ne s’appliquera qu’à une seule caméra.

Blink Basic vs Blink Plus: quel plan d’abonnement convient à votre caméra de sécurité?

Source: Blink

Un abonnement Blink Plus est idéal pour quelqu’un qui a plusieurs caméras installées dans toute sa maison – à la porte d’entrée, dans la cour, dans le salon, etc. Si c’est vous, vous obtiendrez certainement une meilleure valeur avec Blink Plus depuis il couvre plusieurs appareils Blink sous un seul compte, et vous ne vous retrouverez pas à payer pour des abonnements Blink Basic distincts. Avec ce plan, vous bénéficierez également d’une couverture de garantie étendue, ainsi que d’une réduction de 10% sur les appareils Blink achetés sur Amazon.com. Et si vous possédez déjà une caméra extérieure Blink XT2, Blink XT ou Blink Legacy, il s’agit en fait du seul plan d’abonnement éligible pour votre appareil.

Bien qu’un plan Blink Basic ne vous offrira pas de rabais ou de garantie supplémentaire, pour 70 $ de moins, il est difficile de se plaindre. Si vous vivez dans un appartement d’une chambre ou avez besoin d’une seule caméra de sécurité Blink et que vous ne prévoyez pas d’en obtenir plus, vous n’avez vraiment pas besoin de payer de supplément pour Blink Plus. Avec Blink Basic, vous bénéficierez toujours de tous les avantages d’un plan d’abonnement Blink, tels qu’un accès vidéo rapide, qui vous permet de regarder instantanément des vidéos dès qu’elles sont enregistrées puisqu’elles sont stockées dans le cloud plutôt qu’en local. stockage, ainsi que la capture de photos, qui convertit les images toutes les heures en un court clip que vous pouvez visualiser à partir de l’application. Heureusement, les deux plans d’abonnement sont livrés avec suffisamment de fonctionnalités bonus qui amélioreront la sécurité de votre maison pour que les frais supplémentaires en valent la peine.

Pas si basique

Clignotement basique

Stockage cloud abordable

Un abonnement Blink Basic vous permet de stocker des clips vidéo et des photos dans le cloud de Blink pour les visualiser à partir de votre application Blink quand vous le souhaitez. C’est un moyen abordable d’améliorer votre sécurité, bien que ce plan offre sa meilleure valeur avec vous n’avez qu’un seul appareil Blink.

Sécurité renforcée

Blink Plus

Sécurité pour tous vos appareils

Si vous possédez plusieurs caméras Blink, un abonnement Blink Plus les couvre toutes. Bien que cela coûte un peu plus cher, vous pourrez stocker des clips animés et des sessions de visualisation en direct sur les serveurs cloud de Blink, en plus d’obtenir une réduction sur les appareils Blink et une garantie prolongée.

Imperméabiliser

Blink en plein air

Protégez votre maison à l’intérieur comme à l’extérieur

Cette caméra de sécurité HD sans fil alimentée par batterie vous permet de surveiller votre maison de jour comme de nuit avec des alertes vidéo en direct et de détection de mouvement, et sa batterie vous durera jusqu’à deux ans. Mieux encore, votre appareil photo est équipé pour résister à la pluie, à la neige et au soleil et fonctionnera même avec Alexa.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

ultra protecteur

Voici les meilleurs étuis que vous pouvez obtenir pour votre Galaxy S21 Ultra

Le Galaxy S21 Ultra est une grosse dalle impressionnante, mais c’est aussi un gros téléphone lourd qui peut devenir glissant, alors prenez des précautions. Couvrez cette grande dalle de belle puissance avec les meilleurs boîtiers afin de garder votre S21 Ultra en sécurité pour les années à venir.

Plus pour la protection

Ce sont les meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 + que vous pouvez acheter

Le Samsung Galaxy S21 + est sûr d’atteindre ce sweet spot de prix et de fonctionnalités, et il semble être le téléphone le plus populaire de la gamme S21. Pourquoi ne pas protéger votre nouveau téléphone avec l’un des meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 +?