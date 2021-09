Blink lance une sonnette vidéo à 50 $ avec une autonomie de deux ans et de nouveaux accessoires d’extérieur

in

Blink lance une nouvelle caméra de sécurité intelligente pour la maison et quelques accessoires. La société lance sa première sonnette vidéo avec jusqu’à deux ans d’autonomie. Blink Outdoor reçoit quelques accessoires, dont un projecteur et un support de panneau solaire.

Alors qu’Amazon dispose de plusieurs sonnettes vidéo intelligentes de sa marque populaire Ring, il étend maintenant son offre à son autre marque de sécurité domestique, Blink. Mardi, la société a dévoilé la première sonnette vidéo de Blink comme le dernier ajout à ses offres de sécurité pour la maison intelligente.

La nouvelle sonnette vidéo Blink présente un design élégant, une caméra vidéo 1080p avec vision nocturne et une configuration sans fil facile. Lorsqu’il est alimenté par deux piles AA, il peut durer jusqu’à deux ans lorsqu’il est utilisé avec le module de synchronisation 2, qui enregistre la vidéo localement avec une clé USB. Ou, vous pouvez opter pour une configuration filaire pour vous connecter à votre carillon domestique, et la sonnette vidéo Blink peut être utilisée avec l’un des plans d’abonnement de Blink pour le stockage en nuage.

Source : Amazon

Comme beaucoup des meilleures sonnettes intelligentes, Blink Video Doorbell vous alertera lorsque quelqu’un s’approche de votre porte et propose un son bidirectionnel pour que vous puissiez lui parler directement depuis l’application. Il se connecte également à d’autres appareils alimentés par Alexa dans votre maison pour les notifications et les commandes vocales.

La sonnette est disponible en deux couleurs et est en précommande maintenant pour seulement 50 $.

En plus de la première sonnette vidéo de Blink, la société a également lancé deux nouveaux accessoires pour la caméra extérieure Blink, notamment un nouveau projecteur à déclenchement par mouvement et un nouveau support de panneau solaire Blink, qui peut alimenter la caméra en continu. La caméra extérieure Blink s’enclenche directement dans chacun de ces supports et donne à cette minuscule caméra de nouvelles fonctionnalités.

Le nouveau support Blink Floodlight diffuse 700 lumens de lumière LED lorsqu’un mouvement est détecté, permettant une vidéo couleur d’excellente qualité à partir d’une caméra extérieure Blink, même la nuit. L’association de Blink Outdoor avec le panneau solaire permet à votre appareil photo de fonctionner pratiquement pour toujours grâce aux rayons du soleil.

Blink Floodlight Mount peut être précommandé sur Amazon aujourd’hui pour 40 $, et Amazon vend un ensemble avec une caméra extérieure Blink et le Floodlight Mount pour 140 $.

Alternativement, un ensemble avec une caméra extérieure Blink et un support de panneau solaire Blink peut être précommandé sur Amazon pour 130 $.

Une protection abordable

Sonnette vidéo clignotante

Blink ne manquera rien

La première sonnette vidéo de Blink possède toutes les meilleures fonctionnalités que vous pouvez attendre d’une entreprise Amazon, y compris la connexion à des appareils alimentés par Alexa et une longue durée de vie de la batterie.

