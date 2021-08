Blinken admet que le régime Biden a été forcé de demander aux talibans la « permission » d’évacuer les Américains .

Le secrétaire d’État du régime Biden, Antony Blinken, a admis lors d’une interview sur Face the Nation ce dimanche que le gouvernement américain doit demander l’autorisation des talibans pour permettre l’évacuation des citoyens américains de Kaboul, en Afghanistan. Les experts ont qualifié la mauvaise gestion du régime de Biden du retrait militaire américain d’Afghanistan d’échec monumental.

Blinken s’est fait dire lors de l’interview du major Garrett de CBS : « Quelqu’un dans notre auditoire pourrait vous écouter, monsieur le secrétaire, et dire : ‘Oh, nous devons donc demander aux talibans la permission pour les citoyens américains de partir.’ Vrai ou pas vrai ?”

Le secrétaire d’État du régime Biden a hoché la tête et affirmé solennellement : « Ils contrôlent Kaboul. C’est la réalité. C’est la réalité à laquelle nous devons faire face. Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était à l’aise avec cette réalité, Blinken a déclaré: «Ce sur quoi je me concentre, ce sur quoi nous nous concentrons tous, c’est de faire sortir les gens et de nous assurer que nous faisons tout notre possible pour le faire, c’est euh, je pense que c’est une exigence du travail d’être en contact avec euh, avec les talibans qui contrôlent Kaboul, et regardez, ce que nous avons vu, euh, Major, c’est euh, est aussi assez remarquable.

La semaine dernière, le régime Biden a demandé aux talibans de former un gouvernement « inclusif et représentatif » avec la « participation pleine et significative des femmes : »