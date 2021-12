Blinken dit que la Russie fera face à des « conséquences massives » si elle envahit l’Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le secrétaire d’État Antony Blinken a averti dimanche qu’il y aurait des « conséquences massives » si la Russie envahissait l’Ukraine ou continuait à agresser sa frontière.

« Ils sont également déterminés à s’opposer à l’agression russe, idéalement à la dissuader, à l’empêcher », a déclaré Blinken, faisant référence aux alliés américains qu’il a rencontrés lors de la réunion du G7 samedi. « Et nous avons également clairement indiqué qu’il y aurait des conséquences massives si la Russie commettait de nouveaux actes d’agression contre l’Ukraine. »

Blinken a déclaré à l’animateur de « Meet the Press » de NBC Chuck Todd que le président Biden avait « clairement » au président russe Vladimir Poutine à deux reprises que les États-Unis préféraient une « relation plus stable et prévisible avec la Russie » et que les États-Unis et ses alliés prendront des mesures s’ils continuent à être « imprudents ».

BLINKEN ASSISTE À LA RÉUNION DU G7 AU FRONT UNI CONTRE LES «ACTEURS HOSTILES» AU MILIEU DES PRÉOCCUPATIONS DE LA RUSSIE ET ​​DE L’UKRAINE TUSSLE

Antony Blinken, secrétaire d’État des États-Unis, prend la parole lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le jeudi 23 septembre 2021, lors de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. (AP Photo/John Minchillo, Piscine) (AP Photo/John Minchillo, Piscine)

« Je pense que ce que les gens doivent comprendre, c’est que l’Ukraine est importante, et nous sommes résolus dans notre engagement envers sa souveraineté, son intégrité territoriale », a déclaré Blinken. « Mais il y a quelque chose d’encore plus grand en jeu ici, et ce sont les règles de base de la route du système international, des règles qui disent qu’un pays ne peut pas changer les frontières d’un autre par la force, un pays ne peut pas dicter à un autre pays ses choix, ses décisions et sa politique étrangère, avec qui il s’associera.

« C’est ce que la Russie prétend affirmer. Et si nous laissons cela aller en toute impunité, alors tout le système qui assure la stabilité, empêche la guerre d’éclater est en danger », a poursuivi Blinken.

Le président Biden rencontre virtuellement le président russe Vladimir Poutine le mardi 7 décembre 2021. (Photo : Maison Blanche) (Maison Blanche)

Todd a poursuivi en expliquant à Blinken pourquoi « la Russie amassant des troupes et terrorisant l’Ukraine » n’a pas déclenché une réponse des États-Unis pour « punir » la Russie.

« Eh bien, cela a été un déclencheur pour l’action », a déclaré Blinken. « Cela a été un déclencheur pour nous de réunir des alliés et des partenaires du monde entier, à commencer par l’Europe avec nos partenaires les plus proches, l’OTAN, encore une fois, où j’étais il y a quelques semaines à peine, rassemblant les gens, ensemble pour clarifier non seulement la profondeur préoccupation commune, mais le fait que nous sommes prêts ensemble de manière coordonnée à prendre des mesures très énergiques si M. Poutine continue son agression contre l’Ukraine. »

Le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine arrivent pour se rencontrer à la « Villa la Grange », à Genève, Suisse, le 16 juin 2021. (AP Photo/Patrick Semansky, File)

Plus tard au cours de l’interview, on a demandé à Blinken si une réunion en face à face entre Biden et Poutine était sur la table, une demande que Poutine a faite à Biden. Blinken a évité de répondre à la question les deux premières fois qu’on lui a posé la question en expliquant plutôt comment ils aimeraient voir « la Russie retirer ses forces de la frontière » et « s’engager de bonne foi dans la diplomatie et le dialogue diplomatique avec les Européens, avec l’Ukraine, pour résoudre le conflit dans l’est de l’Ukraine et rendre à l’Ukraine ses frontières. »

Todd a noté après l’interview qu’il avait interrogé Blinken une troisième fois sur la réunion en face à face et Blinken lui a dit que ce n’était pas hors de propos, mais « assez improbable ».

Les responsables américains soutiennent que Poutine n’a pas décidé s’il envahira l’Ukraine, mais les États-Unis ont mis en garde contre les conséquences économiques « à fort impact » s’il annulait la souveraineté de l’Ukraine.

La Maison Blanche n’a pas exprimé à quoi ressemblerait sa réponse stratégique si le Kremlin ne tenait pas compte des avertissements des États-Unis et de ses alliés, mais l’ajout de troupes américaines dans les pays voisins et le blocage de l’achèvement du gazoduc Nord Stream 2 ont été annoncés comme options potentielles.

