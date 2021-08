Blinken dit que l’Amérique a commencé une nouvelle mission diplomatique en Afghanistan et déplace son ambassade au Qatar

Blinken a déclaré que les États-Unis avaient fermé leur mission diplomatique à Kaboul et déplacé l’ambassade à Doha au Qatar. (Source de la photo : .)

Les États-Unis ont commencé une nouvelle mission diplomatique en Afghanistan, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken alors que les États-Unis retiraient leurs dernières troupes du pays mettant fin à la guerre de 20 ans dans la nation sud-asiatique. Blinken a déclaré que les États-Unis avaient fermé leur mission diplomatique à Kaboul et déplacé l’ambassade à Doha au Qatar.

« Maintenant, les vols militaires américains sont terminés et nos troupes ont quitté l’Afghanistan. Un nouveau chapitre de l’engagement de l’Amérique avec l’Afghanistan a commencé. C’est celui que nous mènerons avec notre diplomatie. La mission militaire est terminée. Une nouvelle mission diplomatique a commencé », a déclaré Blinken dans son discours à la nation.

Plus de 123 000 personnes ont quitté l’Afghanistan en toute sécurité, dont environ 6 000 citoyens américains, a-t-il déclaré. Cela a été une entreprise militaire, diplomatique et humanitaire massive – l’une des plus difficiles de l’histoire des États-Unis – et un exploit extraordinaire de logistique et de coordination dans certaines des circonstances les plus difficiles imaginables, a ajouté Blinken.

« À partir d’aujourd’hui, nous avons suspendu notre présence diplomatique à Kaboul et transféré nos opérations à Doha, au Qatar, ce qui sera bientôt officiellement notifié au Congrès. Compte tenu de l’environnement de sécurité incertain et de la situation politique en Afghanistan, c’était une mesure prudente à prendre », a-t-il déclaré. “Et permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier notre remarquable chargé d’affaires à Kaboul, l’ambassadeur Ross Wilson, qui est sorti de sa retraite en janvier 2020 pour diriger notre ambassade en Afghanistan, et a accompli un travail exceptionnel et courageux pendant une période très difficile, », a déclaré Blinken.

« Pour le moment, nous utiliserons ce poste à Doha pour gérer notre diplomatie avec l’Afghanistan, y compris les affaires consulaires, administrer l’aide humanitaire et travailler avec des alliés, des partenaires et des parties prenantes régionales et internationales pour coordonner notre engagement et nos messages aux talibans. Notre équipe là-bas sera dirigée par Ian McCary, qui a été notre chef de mission adjoint en Afghanistan au cours de la dernière année. Personne n’est mieux préparé pour faire le travail », a-t-il ajouté. Blinken a déclaré que les États-Unis resteraient concentrés sur la lutte contre le terrorisme.

« Les talibans se sont engagés à empêcher les groupes terroristes d’utiliser l’Afghanistan comme base d’opérations extérieures qui pourraient menacer les États-Unis ou nos alliés, y compris Al-Qaida et l’ennemi juré des talibans, ISIS-K. Ici aussi, nous les tiendrons responsables de cet engagement », a-t-il déclaré. « Mais même si nous avons des attentes envers les talibans, cela ne signifie pas que nous compterons sur les talibans. Nous resterons vigilants en surveillant nous-mêmes les menaces. Et nous maintiendrons de solides capacités antiterroristes dans la région pour neutraliser ces menaces, si nécessaire, comme nous l’avons démontré ces derniers jours en frappant les facilitateurs de l’EIIS et les menaces imminentes en Afghanistan et comme nous le faisons dans des endroits du monde où nous n’avons pas forces militaires sur le terrain », a déclaré Blinken. Il a déclaré que les États-Unis poursuivront leurs efforts incessants pour aider les ressortissants américains, étrangers et afghans qui souhaitent quitter le pays déchiré par la guerre.

« Parmi ceux qui se sont identifiés comme des Américains en Afghanistan, qui envisageaient de quitter le pays, nous avons jusqu’à présent reçu la confirmation qu’environ 6 000 ont été évacués ou autrement partis. Ce nombre continuera probablement d’augmenter à mesure que notre sensibilisation et nos arrivées se poursuivent », a-t-il ajouté. Blinken a déclaré qu’il y a encore un petit nombre d’Américains – moins de 200 et probablement plus près de 100 – qui restent en Afghanistan et veulent partir. « Nous essayons de déterminer exactement combien. Nous parcourons les manifestes et appelons et envoyons des SMS à travers nos listes, et nous aurons plus de détails à partager, dès que possible. Une partie du défi avec la fixation d’un nombre précis est qu’il y a des résidents de longue date d’Afghanistan qui ont des passeports américains, et qui essayaient de déterminer s’ils voulaient ou non partir », a ajouté Blinken. Il a déclaré que la protection et le bien-être des Américains à l’étranger restaient la mission la plus vitale et la plus durable du Département d’État.

“Si un Américain en Afghanistan nous dit qu’il veut rester pour l’instant, et puis dans une semaine, un mois ou un an, il tend la main et dit, j’ai changé d’avis”, nous les aiderons à partir”, a-t-il déclaré. .

« De plus, nous avons travaillé intensément pour évacuer et relocaliser les Afghans qui ont travaillé à nos côtés, et sont particulièrement exposés à des représailles. Nous en avons sorti beaucoup, mais beaucoup sont toujours là. Nous continuerons à travailler pour les aider. Notre engagement envers eux n’a pas de date limite. Troisièmement, nous tiendrons les talibans à leur engagement de laisser les gens quitter librement l’Afghanistan », a-t-il ajouté. Blinken a déclaré que les talibans se sont engagés à laisser toute personne possédant des documents appropriés quitter le pays de manière sûre et ordonnée.

“Vendredi, un haut responsable taliban l’a répété à la télévision et à la radio, et je cite : “Tous les Afghans peuvent quitter le pays, y compris ceux qui travaillent pour les Américains, s’ils le souhaitent et pour quelque raison que ce soit”, fin de citation. Plus de la moitié des pays du monde se sont joints à nous pour insister sur le fait que les talibans laissent les gens voyager librement hors d’Afghanistan », a-t-il déclaré. « À ce jour, plus de 100 pays ont déclaré qu’ils attendaient des talibans qu’ils honorent les autorisations de voyage de nos pays. Et il y a quelques heures à peine, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui consacre cette responsabilité – jetant les bases pour tenir les talibans responsables s’ils renoncent », a-t-il ajouté.

