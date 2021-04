Blinken dit que les États-Unis sauront s’il y a une résurgence de la menace terroriste en Afghanistan après le retrait ⋆ .

Le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une interview sur ABC’s This Week a déclaré que les États-Unis sauront toujours s’il y a une menace terroriste résurgente en Afghanistan même après que l’Amérique ait fini de retirer ses troupes.

«Nous pourrons voir cela en temps réel avec le temps d’agir. Et nous allons repositionner nos forces et nos actifs pour nous assurer de nous prémunir contre une éventuelle réémergence », a déclaré Blinken.

Le président Biden a annoncé que les troupes américaines partiraient d’Afghanistan avant le 11 septembre.

Blinken a déclaré que «nous allons nous assurer que nous avons des actifs convenablement en place pour voir cela venir, si cela se reproduit, pour le voir et pour être en mesure de le gérer. C’est encore une fois un monde très différent de celui que nous avions en 2001. Nous avons des capacités différentes, des atouts différents et je pense une plus grande capacité à voir quelque chose venir avec le temps pour y remédier.

