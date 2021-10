Blinken va au sud de la frontière. Où est Kamala Harris ?

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a rencontré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador la semaine dernière à Mexico. Le secrétaire Blinken a été rejoint par le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et le procureur général Merrick Garland. Cette réunion visait à discuter du flux d’immigrants illégaux traversant le Mexique depuis l’Amérique centrale jusqu’à notre frontière. On pourrait penser que ce serait une réunion à laquelle notre tsar frontalier aurait assisté. Vous auriez raison à 100% dans cette pensée. Mais Kamala Harris, notre tsar des postes frontaliers, était occupé. Elle a filmé une émission pour enfants sur les voyages dans l’espace pour YouTube et a visité une boulangerie dans le New Jersey. Ces deux éléments sont bien plus importants que les 200 000 clandestins par mois qui entrent par effraction dans notre pays. Avez-vous déjà mangé un cupcake du New Jersey ? Si oui, vous comprenez.

Au tout début de l’administration Biden, il a nommé le vice-président Harris pour diriger les efforts visant à contrôler notre frontière. Au cours des six ou sept mois qui ont suivi, elle a fait un voyage dans le Triangle du Nord et une visite à la frontière, bien qu’elle ne l’ait fait qu’à El Paso. Pour être précis, El Paso est à trois kilomètres de la frontière et n’est pas considéré comme un point chaud pour les franchisés illégaux.

Alors pourquoi Kamala Harris n’est-elle pas assise avec Blinken au Mexique ? Le vice-président est évidemment dans un temps mort imposé par le président. Kamala Harris s’est avérée incapable de penser sur ses pieds et a donc un problème avec les discussions en direct. Une erreur récente s’est produite lorsqu’une lycéenne lui a fait trébucher en affirmant que les Israéliens étaient coupables de nettoyage ethnique. Harris a félicité la fille pour sa pensée et ne l’a pas corrigée. Psaki et la Maison Blanche ont dû s’attaquer au contrôle des dégâts. L’administration Biden & Harris est une étude sur le contrôle des dommages.

Kamala Harris est une responsabilité politique. Nous la verrons de moins en moins avec le temps. L’acuité mentale de Biden est défaillante, mais Kamala a échoué. Les démocrates ont peu d’options disponibles. Ils ont mis cet homme au pouvoir en tant que remplaçant, mais pour qui ? Le plan n’aurait pas pu être de faire passer Harris au premier rang. Elle ne nous a montré aucune preuve qu’elle est prête pour The Show. Elle est au mieux une joueuse des ligues mineures.

Plus d’informations ont fait surface sur le camée du vice-président sur les publicités pour la vidéo YouTube. Tout d’abord, vous ne pouvez pas inventer cela. La société vidéo qui a produit la vidéo est Sinking Ship Productions hors du Canada. Apparemment, il n’y avait pas de société de vidéo américaine disponible. Ou peut-être voulaient-ils simplement une entreprise avec un nom auquel ils pourraient s’identifier. Les vidéos montrent Harris en train de parler à un groupe d’enfants d’âge scolaire, mais en réalité, ce sont des acteurs rémunérés qui ont dû auditionner pour leurs rôles. Ces spots vidéo sont aussi faux que les efforts de la vice-présidente sur les sept programmes dont elle a été accusée. Non seulement elle échoue dans son travail, mais elle ne se présente même pas au travail. C’est à moins que son travail ne soit dans une boulangerie ou un téléviseur.

