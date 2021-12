Blippi irrite les parents après avoir enseigné aux enfants les mauvaises formes dans une vidéo extrêmement populaire

Blippi est peut-être un nom inconnu pour beaucoup, mais les tout-petits et leurs parents le connaissent assez bien. Le YouTuber, de son vrai nom Stevin John, a accumulé plus de 8 millions d’abonnés et plus de 8 milliards de vues sur YouTube grâce à son contenu éducatif pour les enfants. Blippi est un personnage coloré vêtu de vêtements bleus et orange qui enseigne bien aux enfants, à peu près toutes sortes de choses que les enfants pourraient vouloir apprendre. Il est tristement célèbre pour de nombreux adultes qui les portent pour leurs enfants, en raison de son style de divertissement. Cependant, il y a une vidéo qui agace les parents pour une toute autre raison.

Certains parents qui ont prêté une attention particulière à l’une des vidéos de la chaîne YouTube « Blippi Toys » sont mécontents que la personnalité médiatique des enfants éduque incorrectement les enfants sur une forme. La vidéo s’intitule « Apprendre les couleurs et apprendre les formes avec Blippi | Lieu de jeu intérieur éducatif » et a été mise en ligne le 21 avril 2018. Dans le clip, qui a été visionné 423 millions de fois, Blippi rampe autour d’une zone d’activités pour enfants tout en racontant et en décrivant les différents domaines. Dans une section, il énumère une série de formes intégrées dans un tunnel. Lorsqu’il rencontre un hexagone, il l’appelle à tort un pentagone.

Cette confusion pourrait potentiellement amener les enfants à apprendre de manière incorrecte deux formes différentes. Et même s’il ne s’agissait évidemment que d’une erreur impromptue de Blippi, cela aurait pu facilement être corrigé en post-production. Il y a eu un peu de montage sur le clip, étant donné que les graphiques de chaque forme sont ajoutés pour accompagner la démonstration du personnage. L’audio aurait facilement pu être doublé pour corriger l’erreur et la plupart des enfants et des parents ne l’auraient même pas remarqué.

Au cours des dernières années, les parents en ligne se sont plaints de la confusion sur les réseaux sociaux, étant donné que les commentaires ne sont pas autorisés sur les vidéos YouTube adaptées aux enfants comme les œuvres de Blippi. « Cela me dérange que Blippi appelle un hexagone un pentagone et n’ait même pas pris la peine de le réparer quel que soit son processus de production. Il est tellement dérangeant mais je suis obligé de regarder », a tweeté une personne. Une autre personne a écrit : « Aimez quand les émissions pour enfants sont fausses. Blippi ; apprenez la différence entre un hexagone et un pentagone. »

Bien que ce soit une erreur flagrante, cela ne va évidemment pas faire reculer Blippi. La vidéo en question ajoute constamment des vues et son empire ne cesse de croître. En fait, il vient de créer une nouvelle émission, Blippi’s Treehouse, sur Amazon Kids +, un nouveau service complémentaire pour Prime Video. Il élargit même le monde du personnage avec la série animée Blippi Wonders, l’introduction d’un nouveau personnage Meekah (Kaitlyn Becker) et un volet de tournée en direct. Il est même tellement occupé qu’il partage les fonctions d’acteur de Blippi avec Clayton Grimm.