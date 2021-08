Blissey arrive dans Pokémon Unite cette semaine

Image : La société Pokémon

Pokémon Unite est sorti sur Switch depuis près d’un mois, et il ne fait aucun doute qu’il y aura des joueurs impatients qui sauteront constamment et passeront au niveau supérieur. Il y a déjà eu des mises à jour des bugs de squash, mais dans les semaines et les mois à venir, il y aura également des correctifs qui ajouteront de nouveaux “mon” et de nouvelles fonctionnalités.

Cette semaine, le jeu ajoute une autre option de support, avec l’arrivée de Blissey le 18 août. Vous pouvez voir une vidéo et les détails ci-dessous.

Blissey est un Pokémon Supporter excellent avec des mouvements qui soignent ou augmentent la vitesse d’attaque de base ! Son Unite Move, Bliss Assistance, lui permet de se précipiter au secours d’un allié et de protéger cet allié des attaques. Apportez du bonheur à vos alliés avec Blissey, qui arrive le 18/08 sur #PokemonUNITE ! pic.twitter.com/gI1moTmoUM – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 16 août 2021

Beaucoup de réponses à ce tweet sont des gens qui demandent Blastoise, donc cela finira probablement par arriver.

