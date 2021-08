Blissey arrive sur Pokemon Unite plus tard cette semaine

in

Par Dom Peppiatt

16 août 2021 20h35 GMT

Si tu as joué Pokémon Unis Dernièrement, vous serez ravi d’apprendre que Blissey sera la prochaine créature à entrer dans l’arène – et cela arrivera plus tard cette semaine.

The Pokémon Company a confirmé aujourd’hui l’ajout de Blissey pour le nouveau Pokemon MOBA, Pokemon Unite. Via le Twitter du jeu, nous avons appris que l’évolution de Chansey est un Pokémon de type combat Supporter qui aidera vos autres monstres sur le terrain.

Blissy peut soigner ou augmenter la vitesse d’attaque de base de vos autres monstres, ce qui en fait plus un tampon et un tank qu’un attaquant à outrance – Bliss Assistance permet à Bliss de soutenir rapidement un allié et d’absorber les dégâts entrants si vous voulez laisser votre DPS le monstre continue d’attaquer, par exemple.

Découvrez le teaser du gameplay de Blissey ci-dessous pour un avant-goût de son fonctionnement dans le jeu.

Blissey est un Pokémon Supporter excellent avec des mouvements qui soignent ou augmentent la vitesse d’attaque de base ! Son Unite Move, Bliss Assistance, lui permet de se précipiter au secours d’un allié et de protéger cet allié des attaques. Apportez du bonheur à vos alliés avec Blissey, qui arrive le 18/08 sur #PokemonUNITE ! pic.twitter.com/gI1moTmoUM – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 16 août 2021

Si vous n’avez pas encore essayé le jeu, vous devriez essayer : notre propre Alex Donaldson a dit qu’il est bien meilleur qu’il n’a le droit d’être, et a été piqué par le bogue très tôt.

Si vous êtes impatient d’essayer, vous voudrez peut-être consulter notre guide des modes classés du jeu ou peut-être voudrez-vous savoir comment abandonner et quitter un match plus tôt (mais, pour vous aider à abandonner un un peu moins souvent, voici nos meilleures constructions et objets conservés Pokemon Unite).

Si vous êtes avide de nouvelles sur Pokemon, vous pouvez vous attendre à un Pokemon Presents, avec plus de nouvelles sur Pokemon Legends: Arceus et Pokemon Diamond and Pearl remakes, le 18 août.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.