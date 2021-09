Blissey de Pokémon Unite devient encore plus fort dans la prochaine mise à jour

Image: The Pokémon Company / Groupe TiMi Studio

La prochaine mise à jour de Pokémon Unite consiste à améliorer Blissey, ont annoncé les développeurs ce matin.

Cela fait presque un mois que Blissey a rejoint la liste de Pokémon Unite, des légions surprenantes de fans s’attendant à ce que Blastoise (qui était jouable pendant la période bêta de pré-version et finalement apparue dans le jeu le 1er septembre) rejoigne le MOBA simplifié à la place. Cela dit, Blissey s’est rapidement avéré être une centrale de soutien, remplissant un rôle indispensable dans la méta Pokémon Unite en accordant des soins et des buffs très importants à ses coéquipiers dans une mesure égale. Elle est aussi assez difficile à tuer pour démarrer.

Et demain, les riches deviennent encore plus riches.

En plus d’une amélioration globale des statistiques de défense spéciale, Blissey’s Safeguard bénéficie également d’une fonctionnalité accrue dans la prochaine mise à jour de Pokémon Unite. Le mouvement supprime toutes les conditions de statut de l’utilisateur et d’un allié choisi et fournit un buff temporaire qui empêche les obstacles comme le sommeil et l’étourdissement. Avec la mise à jour, le mouvement verra sa portée élargie et son temps de recharge diminué, ce qui signifie qu’il devrait être en mesure d’aider plus de coéquipiers.

De plus, le bouclier accordé par Safeguard + amélioré (que Blissey déverrouille lorsqu’elle atteint le niveau 12) réduira davantage de dégâts subis par les alliés affectés après la mise à jour de demain.

Il est difficile de dire pourquoi le développeur de Pokémon Unite, TiMi Studio Group, a estimé que ces améliorations étaient nécessaires. Blissey est déjà l’un des meilleurs Pokémon du jeu en remplissant une niche qui existait à peine avant son arrivée et son kit est d’une aide précieuse dans les escarmouches d’équipe. Ces améliorations pourraient être destinées à attirer des joueurs autrement concentrés sur le combat en première ligne ou peut-être un moyen de l’empêcher d’être éclipsée par les débuts tant attendus de Blastoise la semaine dernière.

Dans tous les cas, il est facile de voir Blissey devenir un pilier de la compétition Pokémon Unite après cette mise à jour. Elle est peut-être mignonne, mais c’est un cauchemar lorsqu’un joueur de l’autre équipe sait ce qu’il fait avec elle. Ayez peur, ayez très peur.

Les prochaines mises à jour de Pokémon Unite incluent l’intégration des plates-formes mobiles le 22 septembre ainsi que l’ajout de nouveaux personnages jouables comme Sylveon et Mamoswine, dont les dates de sortie sont encore à venir.