Blitzed Out Don Jr. souffle un joint sur un rapport selon lequel le président Biden soulève des poids ⋆ .

Donald Trump Jr.était tout de travers après qu’un journaliste de la Maison Blanche a interrogé l’attachée de presse Jen Psaki sur la routine d’haltérophilie du président Joe Biden et elle a répondu:

«Je peux vous dire que vous voyagez beaucoup avec lui, parfois il est difficile de le suivre.

Juste à peu près là, Junior s’est lancé dans une diatribe aux proportions épiques, où, bien sûr, il avait juste à mentionner que Biden avait trébuché dans les escaliers d’Air Force One, rapporte The Independent. Biden a 78 ans, et s’il a peut-être des problèmes de mobilité, Donald Trump l’a fait quand il était au pouvoir, et il n’est pas vraiment jeune non plus. Il a marché de façon instable sur une rampe à West Point l’année dernière et cela a soulevé des questions sur sa santé, il insulte ses mots régulièrement et trébuche selon ce rapport.

Mais rien de tout cela n’était dans l’esprit de Trump Jr. alors qu’il se moquait des commentaires positifs de Psaki sur son patron.

«Vraiment Jen? Junior a demandé dans une vidéo téléchargée sur les médias sociaux. «Il ne peut pas monter les escaliers d’Air Force One sans tomber! Maintenant, si vous dites qu’il est difficile à suivre parce que vous n’avez aucune idée de ce qu’il dit quand il parle, je comprendrais. Mais si vous voulez me dire qu’il a du mal à suivre physiquement quand on ne le voit pas faire quoi que ce soit tôt, on voit des paupières appelées au milieu de la journée, on ne le voit pas faire quoi que ce soit en retard. “

Bien sûr, mon cher vieux père, deux fois destitué, a acquis la réputation de rester éveillé jusqu’aux petites heures et de hurler sur Twitter, alors peut-être que Junior pense que ce genre de comportement est normal. Et Junior a poursuivi sa diatribe, critiquant les médias pour avoir posé des questions faciles sur le président et se faire plaisir avec Biden.

“Je veux dire, est-ce que quelqu’un pense vraiment qu’il est difficile à suivre?” A demandé Trump. «Vous et moi et tout être raisonnable avec un cerveau n’a aucune idée de ce qu’il dit. Mais ce sont les questions les plus difficiles des médias. Je veux dire, oh, nous le soufflons. C’est du journalisme. Ils posent toutes les questions difficiles! Qu’est-ce que vous demandez?

Mais en tant que président, Donald Trump a continuellement dénigré les journalistes, traitant la presse comme le camp ennemi. Si les journalistes ont hâte d’être regardés favorablement par Biden, c’est peut-être parce qu’il ne les a pas frappés comme Trump l’a fait. Ils n’ont pas à négocier couche après couche de bs de Trump

The Independent note également ceci:

«Alors que le corps de presse de la Maison Blanche a longtemps été critiqué pour avoir posé parfois des questions stupides qui semblent sur le point de donner aux secrétaires de presse l’occasion de renforcer leurs patrons, il est particulièrement hypocrite que le fils de Donald Trump se plaigne d’une couverture médiatique loufoque.

Occupy Democrats ajoute:

«Cela vient du fils d’un homme qui avait l’habitude de recevoir des questions percutantes comme celles-ci de la part de journalistes flagorneurs d’organisations de« nouvelles »parvenues comme OAN qui étaient des fermes de propagande mal dissimulées vouées à renforcer le soutien au président de l’époque.

En effet, les journalistes de l’OAN sont connus pour poser des questions idiotes comme celle ci-dessous:

«Nous regardons Joe Biden glisser très doucement dans la sénilité alors que vous êtes au sommet de votre forme. Quel est ton secret?” Chanel Rion, correspondante de l’OAN à la Maison Blanche, a demandé à Trump à la veille de la Convention nationale républicaine d’août dernier.

Mais Trump Jr. n’était pas encore prêt à conclure sa diatribe.

«Le président fait du vélo stationnaire. Oh, c’est merveilleux! il a dit. «Vous pensez que cela arriverait avec Trump?» (Non, je ne le fais pas.) “Le monde est en feu et nous prétendons que tout va bien” (Non, Junior, vous pensez à votre père pendant la pandémie. “Joe Biden fait du vélo et il fait de l’haltérophilie! C’est un leader fort et viable! Vous ne pouvez pas vous rattraper, les amis. Nous devons donc repousser. Nous devons le dire.

Un peu comme beaucoup d’entre nous l’ont fait lorsque son père a joué 298 parties de golf en tant que président, ce qui a coûté au moins 146 millions de dollars aux contribuables.

Comme vous vous en doutez, Twitter avait des opinions sur la vidéo de Junior. Je laisse tomber les deux ci-dessous.

Voyons vos pops faire du vélo. – Brian Rosenworcel (@Bowl_of_Worcel) 25 mai 2021

Cy Vance voudrait un mot. – Patty (@suo_gan) 26 mai 2021

Le grand jury s’est réuni.

«Le développement indique que le bureau du procureur du district de Manhattan s’apprêtait à demander des accusations à la suite de son enquête de deux ans, qui comprenait une longue bataille juridique pour obtenir les dossiers fiscaux de Trump.» Https://t.co/0KhKr0l1gJ – Patricia A Logan 🇨🇦 (@PatLoganTBay) 26 mai 2021

J’adorerais regarder votre cher vieux papa essayer même cette pic.twitter.com/yWg3A0hCxN – Mettons-nous au travail !! 🌊🌊🌊 😎 (@ shell_1280) 26 mai 2021

Personne, femme, homme, caméra, télévision pic.twitter.com/ilL2S4w6rX – redenfritz🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@redenfritz) 26 mai 2021