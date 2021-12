Blitzkrieg des relations étrangères du Premier ministre Modi : 2022 sera une année bien remplie

L’Afrique, la région de l’Asean, l’Europe, l’Asie de l’Ouest et la Russie font partie des destinations où le Premier ministre Narendra Modi devrait se rendre en 2022. Cependant, les voyages vers ces endroits dépendent tous de la pandémie mondiale de COVID-19 et de nouvelles variantes. à travers le monde. Réunions prévues en 2022 6e Consultations intergouvernementales indo-allemandes (CIG) Deuxième indo-nordique […]

L’Afrique, la région de l’Asean, l’Europe, l’Asie de l’Ouest et la Russie font partie des destinations où le Premier ministre Narendra Modi devrait se rendre en 2022. Cependant, les voyages vers ces endroits dépendent tous de la pandémie mondiale de COVID-19 et de nouvelles variantes. à travers le monde.

Rencontres prévues en 2022

6e Consultations intergouvernementales indo-allemandes (CIG)

Deuxième sommet indo-nordique

Sommet du G20 à Bali, Indonésie

Deuxième sommet Quad en personne au Japon

22e Sommet annuel Inde-Russie

Le 5e sommet BIMSTEC en personne aura lieu au Sri Lanka

Sommet du Commonwealth au Rwanda

Sommet de l’ASEAN au Cambodge

Le sommet des BRICS probablement à Pékin

Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai se tiendra en Ouzbékistan

L’année commencera par une visite aux EAU, comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online. PM Modi visitera le pavillon indien à l’Expo de Dubaï et aura des réunions avec les plus hauts dirigeants du pays.

La visite aux Émirats arabes unis est importante car elle viendra peu après la première visite du Premier ministre d’Israël dans ce pays et aussi, l’Inde est maintenant membre de l’Asie occidentale « QUAD » – (les États-Unis, Israël, les Émirats arabes unis et Inde). Les questions d’intérêt mutuel sont la sécurité maritime, la connectivité, le commerce et les affaires sont à l’ordre du jour. De plus, le monde occidental se tourne vers l’Inde pour jouer un rôle majeur dans la région car elle est proche des pays du Golfe et d’Israël.

Une visite en Allemagne est prévue en 2022, lorsque le Premier ministre se rendra dans la nation européenne pour la 6e Consultations intergouvernementales indo-allemandes (CIG) et ce sera également l’occasion de rencontrer le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. L’Allemagne est également présidente du G-7 et la dernière fois que le Premier ministre a assisté à une réunion en personne du G-7, c’était en 2019.

La deuxième visite en Europe du Premier ministre en 2022 sera pour le deuxième sommet indo-nordique qui aura lieu à Copenhague, au Danemark.

Sommet du G-20 et de l’ASEAN

L’Indonésie organise le sommet du G20 l’année prochaine et toutes les puissantes économies mondiales atteindront Bali. Ce sera lors de cette rencontre que le président indonésien Joko Widodo passera la présidence au Premier ministre Modi. L’Inde tiendra le sommet du G20 en 2023.

Le Premier ministre Modi se rendra également au Cambodge pour le sommet de l’ASEAN plus tard dans l’année.

Ira-t-il en Chine pour les BRICS ?

Aucune date n’a été fixée pour le sommet des BRICS qui doit se tenir à Pékin. En fonction de la situation pandémique mondiale, si la réunion est en personne, le PM Modi pourrait se rendre au sommet.

Un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai devrait également avoir lieu en Ouzbékistan.

Deuxième réunion QUAD en personne

Le prochain sommet en personne des dirigeants QUAD devrait avoir lieu au Japon au cours du deuxième mois de 2022. Des dirigeants des États-Unis, de l’Australie, de l’Inde et du Japon devraient y être.

Sommet annuel Inde-Russie

Tout est prêt pour que le premier régiment du système de défense aérienne S-400 arrive de Russie et le Premier ministre Modi se rendra probablement en Russie pour le sommet annuel Inde-Russie et rencontrera le président Vladimir Poutine pour des entretiens.

BIMSTEC

Le Sri Lanka sera la destination du Premier ministre lorsqu’il devrait se rendre à la 5e édition de l’Initiative de la baie du Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle (BIMSTEC). L’ordre du jour principal sera la connectivité et l’accord de transport côtier.

Rencontre de la CHOGM au Rwanda

Bien que le sommet Inde-Afrique qui devait avoir lieu en 2021 n’ait pas encore eu lieu, le Rwanda devrait être une destination en Afrique pour le Premier ministre Modi. Il sera là pour assister au sommet du Commonwealth (ou réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth) CHOGM.

Où le PM s’est-il rendu en 2021 ?

En 2021, avant que le pays ne connaisse une augmentation des cas de COVID-19, le Premier ministre Modi s’était rendu à Dhaka, au Bangladesh et plus tard dans l’année, il s’était rendu aux États-Unis pour le tout premier sommet QUAD en personne, suivi d’une participation à l’Assemblée générale des Nations Unies. . Après cela, il est parti pour assister au sommet du G-20 en Italie et de là s’est rendu à Glasgow pour le sommet de la COP-26.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.