Blizzard a officiellement renommé McCree d’Overwatch

Image : Blizzard

Comme vous vous en souvenez peut-être, Blizzard a annoncé qu’il changerait le nom de McCree – le célèbre cowboy gunslinger dans son jeu de tir à la première personne en équipe, Surveillance.

Au cas où vous l’auriez manqué, le nom d’origine du personnage a été nommé d’après l’un des anciens employés liés au récent procès pour harcèlement et discrimination – intenté contre Activision Blizzard par l’État de Californie.

Alors, quel est le nouveau nom de McCree ? C’est maintenant Cole Cassidy. Voici la trame de fond complète :

« La première chose qu’un renégat perd, c’est son nom, et celui-ci a abandonné le sien il y a longtemps.

Fuir son passé signifiait fuir lui-même, et chaque année qui passait ne faisait qu’élargir le fossé entre ce qu’il avait été et ce qu’il était devenu. Mais dans la vie de chaque cow-boy, il arrive un moment où il doit s’arrêter et prendre position.