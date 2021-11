Blizzard a retardé Overwatch 2 (encore)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Quand Blizzard a annoncé une suite à son jeu de tir de héros en équipe Surveillance en 2019, il a clairement indiqué qu’il était encore loin.

Il a de nouveau été retardé – la société ayant annoncé lors d’un récent appel aux investisseurs qu’elle prévoyait un « lancement ultérieur » pour Surveillance 2 pour s’assurer que le jeu atteigne son « plein potentiel » pendant le cycle de développement. Cela fait suite à Activision Blizzard qui a confirmé plus tôt cette année en février que le jeu n’arriverait pas cette année.

La dernière mise à jour inclut également le retard de Diablo IV, bien qu’il n’y ait eu aucune mention de ce jeu recevant une sortie sur une plate-forme Nintendo.

Comme nous avons travaillé avec de nouveaux dirigeants dans Blizzard et au sein des franchises elles-mêmes, en particulier dans certains rôles créatifs clés, il est devenu évident que certains des contenus Blizzard prévus pour l’année prochaine bénéficieront de plus de temps de développement pour atteindre leur plein potentiel.

Bien que nous prévoyions toujours de fournir une quantité substantielle de contenu de Blizzard l’année prochaine, nous prévoyons maintenant un lancement plus tardif pour Overwatch 2 et Diablo IV que prévu initialement.

Ce sont deux des titres les plus attendus de l’industrie, et nos équipes ont fait de grands progrès vers l’achèvement au cours des derniers trimestres. Mais nous pensons que donner aux équipes un peu plus de temps pour terminer la production et continuer à développer leurs ressources créatives pour soutenir les titres après le lancement garantira que ces versions raviront et engageront leurs communautés pendant de nombreuses années à venir.

Ces décisions repousseront le redressement financier que nous nous attendions à voir l’année prochaine. Mais nous sommes convaincus qu’il s’agit de la bonne ligne de conduite pour nos employés, nos joueurs et le succès à long terme de nos franchises.

Dans les développements précédents, plus tôt cette année, le directeur d’Overwatch, Jeff Kaplan, a quitté l’entreprise après 19 ans. Il a été remplacé dans le rôle par Aaron Keller qui a annoncé qu’Overwatch 2 supprimerait le deuxième emplacement de char des équipes PVP.

Et plus récemment, l’équipe de développement a renommé le héros McCree, désormais connu sous le nom de Cole Cassidy. Le personnage a été nommé à l’origine d’après l’un des anciens employés liés au récent procès pour harcèlement et discrimination – intenté contre Activision Blizzard par l’État de Californie.

Que pensez-vous de devoir attendre un peu plus longtemps pour Overwatch 2 ? Avez-vous joué au titre original sur Nintendo Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.