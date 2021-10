Blizzard annule la BlizzCon 2022 pour se concentrer sur les jeux et le support d’équipe

Image : Blizzard

La célébration annuelle des fans de Blizzard a été difficile pendant quelques années, les spectacles de 2020 et 2021 étant annulés en raison de l’épidémie de covid-19 en cours. Maintenant, alors que les retombées du procès californien concernant la culture d’abus, de discrimination et de harcèlement envers les femmes du studio se poursuivent, Blizzard a annulé l’événement en ligne BlizzCon précédemment prévu pour février 2022.

Dans une lettre à la communauté publiée aujourd’hui sur le site Web de Blizzard, le développeur a déclaré que l’organisation d’un événement massif comme la BlizzCon prend le temps et l’énergie de tout le monde dans l’entreprise, le temps et l’énergie que Blizzard pense qu’il serait préférable de consacrer à « soutenir nos équipes et la progression du développement de nos jeux et expériences.

La lettre poursuit en disant que la société profitera du temps d’arrêt de cette année pour réimaginer à quoi ressemblera la BlizzCon à l’avenir.

La première BlizzCon a eu lieu il y a 16 ans, et tant de choses ont changé depuis, notamment les multiples façons dont les joueurs et les communautés peuvent se réunir et sentir qu’ils font partie de quelque chose de plus grand. Quel que soit l’avenir de l’événement, nous devons également veiller à ce qu’il soit aussi sûr, accueillant et inclusif que possible.

Ce qui a également changé depuis la première BlizzCon, c’est que les gens ont récemment pris davantage conscience de la culture de harcèlement et de discrimination encouragée dans l’entreprise. En plus d’être un endroit où les fans peuvent se rencontrer dans la vraie vie et passer du temps, la BlizzCon est également l’endroit où l’ancien employé Alex Afrasiabi et ses cohortes traînaient dans la tristement célèbre Cosby Suite. C’est aussi l’événement où un fan a été moqué par les développeurs pour avoir suggéré que les héros féminins de World of Warcraft s’habillent autrement qu’en armure de bikini.

Blizzard conclut sa lettre à la communauté en assurant aux fans que la société annoncera toujours des jeux et des mises à jour de jeux, mais pas dans le cadre d’une convention. Tout bien considéré, c’est probablement pour le mieux.