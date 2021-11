Blizzard crée un conseil communautaire WoW pour les commentaires des joueurs

Image : Blizzard

Blizzard a annoncé hier qu’il allait former une nouvelle organisation de joueurs appelée WoW Community Council. Son objectif est d’aider les développeurs du MMORPG à obtenir des commentaires plus détaillés sur tous les aspects du jeu, de la part de joueurs d’horizons et de styles de jeu différents. Cette décision intervient alors que le jeu a fait face à une montagne de critiques au milieu des récentes décisions de conception et des révélations de comportements abusifs de la part de certains associés au jeu.

« Ce programme ajoutera un autre lieu de communication entre les joueurs et les développeurs de WoW », a écrit l’équipe de la communauté du jeu sur son site Web. « Ceux-ci peuvent prendre la forme de discussions en direct entre les membres du Conseil et les développeurs de WoW. »

Les joueurs qui souhaitent rejoindre le conseil enverront une candidature, partageant leurs domaines d’intérêt et d’expertise. Une fois sélectionnés, ils seront ajoutés à un nouveau forum visible par le public, mais où seuls les développeurs de WoW et les membres du conseil pourront publier. Le conseil facilitera également les conversations privées entre les membres et les développeurs pour « encourager l’interaction directe entre les membres ». Un an après le début du programme, Blizzard a annoncé qu’il rouvrirait les applications pour installer de nouveaux membres de la communauté au sein du conseil.

Eve Online a un système similaire appelé Council of Stellar Management, où la seule grande différence est que les membres sont élus par la base de joueurs au lieu d’être choisis par les développeurs. « Si les personnes sélectionnées sont bien informées et sont capables d’articuler leurs points avec clarté et que les développeurs écoutent réellement, cela peut très bien se passer », a écrit l’utilisateur de Reddit SGC-Alf dans un article récent sur l’actualité. « Dans Eve, nous avons vu un certain nombre de changements au fil des ans qui ont été le résultat des discussions et des suggestions du CSM. »

Bien que toujours envié par de nombreux autres jeux, la base de joueurs de WoW n’a cessé de diminuer au fil des ans. Cet exode a atteint son paroxysme plus tôt cette année alors que certains gros streamers ont quitté le jeu pour le MMORPG rival Final Fantasy XIV, face aux frustrations suscitées par certains mécanismes de butin et décisions de monétisation. Le succès initial du MMO New World récemment publié par Amazon a probablement ajouté à la tension, et comme pour de nombreuses autres communautés de joueurs purs et durs, des segments de la base de joueurs de WoW ont parfois eu une tendance toxique plutôt que constructive à propos de leurs préoccupations.

Aux récents vents contraires contre WoW s’ajoutent les allégations de harcèlement sexuel généralisé et de discrimination au sein de Blizzard et de la société mère Activision Blizzard. Les allégations, apparues pour la première fois lors d’un procès en Californie en juillet, concernaient entre autres d’anciens développeurs clés de WoW, et l’équipe actuellement derrière le jeu a travaillé dur pour nettoyer toutes les références des développeurs et le contenu sexualisé du jeu, dans le but de rétablir la confiance. avec la communauté.

Le dernier patch de WoW, 9.1.5, pour son extension Shadowlands est mis en ligne aujourd’hui, apportant un certain nombre de grands changements au jeu, y compris la fonctionnalité très demandée pour basculer librement entre les allégeances Covenant à volonté. « La réalité est que la façon dont les gens jouent au jeu a évolué », a déclaré le réalisateur Ion Hazzikostas dans une récente interview. « Ce qui était la bonne réponse pour la base de joueurs de WoW et pour le jeu il y a 15 ans peut ne pas l’être aujourd’hui. »