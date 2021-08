Blizzard HR Boss Out suite à un procès, des critiques généralisées

Image : Blizzard

Un autre cadre supérieur de Blizzard Entertainment est parti à la suite d’un procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés au sein de la société mère Activision Blizzard. À la suite de l’annonce de la démission du président de Blizzard, J. Allen Brack, plus tôt dans la journée, pour « poursuivre de nouvelles opportunités », la société a confirmé que le responsable des ressources humaines de Blizzard avait également évolué.

Comme indiqué pour la première fois par Bloomberg, le vice-président directeur des ressources humaines mondiales de Blizzard, Jesse Meschuk, a quitté l’entreprise plus tôt cette semaine. Le départ est notable car en plus d’alléguer que les femmes d’Activision Blizzard ont été harcelées sexuellement et ont reçu un salaire inférieur et moins de promotions que leurs homologues masculins, le procès de la Californie comprend également des allégations selon lesquelles les RH de l’entreprise n’ont pas protégé les employés et n’ont pas traité correctement les problèmes lorsqu’ils ont été signalés.

Selon un nouveau rapport approfondi d’Axios, plusieurs employés actuels et anciens d’Activision Blizzard ne faisaient pas confiance aux RH pour les aider lorsqu’ils étaient harcelés ou se heurtaient au scepticisme et à la réticence lorsqu’ils tentaient de signaler leurs problèmes aux RH.

“Une des choses [the HR rep] a commenté qu’elle était surprise que je ne pleure pas ou que je ne sois pas plus hystérique », a déclaré un employé actuel à Axios, à propos d’une fois où elle a alerté les RH d’avoir été agressée physiquement par un collègue.

« Il est vraiment désolé et il veut vraiment travailler chez Blizzard. Et il dit que vous étiez vraiment amical avec lui », lui aurait dit HR lorsqu’elle a donné suite à son rapport initial.

D’autres employés actuels et anciens ont déclaré à Axios que le roulement élevé des ressources humaines et l’absence de trace écrite dans de nombreux cas ont contribué au dysfonctionnement et au manque de confiance.

“Nous ne tolérerons personne qui aurait entravé l’intégrité de nos processus d’évaluation des réclamations et d’imposition des conséquences appropriées”, a déclaré un porte-parole d’Activision Blizzard à Axios. « Si les employés ont des inquiétudes quant à la façon dont les ressources humaines ont traité les réclamations, nous avons d’autres options de signalement, y compris des options anonymes. »

Les employés actuels d’Activision Blizzard ont formé un nouveau groupe appelé ABK Workers Alliance pour continuer à faire pression pour des changements dans l’entreprise au-delà des “sessions d’écoute” et des enquêtes tierces, le PDG Bobby Kotick a déjà promis. Ces demandes incluent la fin de l’arbitrage obligatoire et une plus grande transparence des salaires, entre autres mesures.

“Nous vous appelons, vous et votre équipe de direction, à faire mieux et à répondre pleinement à notre liste de demandes”, a annoncé le groupe aujourd’hui. « Nous n’abandonnerons pas notre cause. Nos rangs continuent de croître dans plusieurs studios Activision Blizzard. »