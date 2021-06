Blizzard lance WoW Burning Crusade Classic Merch pour célébrer son lancement

Il semble que des produits sur le thème de Burning Crusade sortent du coffre-fort du magasin Blizzard pour célébrer la sortie de TBC Classic.

Blizzard a fouillé dans le coffre-fort de merch et a sorti un certain nombre de goodies inspirés de Burning Crusade que les joueurs peuvent ajouter à leurs collections. La nouvelle collection “From the Vault” comprendra des baisses mensuelles qui commencent avec le premier lot d’aujourd’hui.

Le statut Illidan de 24 pouces est disponible pour la modique somme de 399,99 $.

World of Warcraft Burning Crusade Dark Portal Concept Art Print (disponible pendant 30 jours uniquement) présentant la passerelle historique entre Azeroth et l’Outreterre dans toute sa splendeur, ainsi que le nouveau casse-tête classique de World of Warcraft Burning Crusade et World of Warcraft Burning Crusade Dark Portal Collector’s Épingle d’édition. Parmi les autres sorties récentes du Gear Store, citons les vêtements Burning Crusade (sandales ISlide, t-shirts rétro J!NX, etc.), la statue premium Illidan World of Warcraft de 24 pouces, le murloc violet de World of Warcraft de Funko, l’art cinématographique de World of Warcraft – Volume One , et plus.

Blue Microphones a également publié un nouveau préréglage de mod de voix Burning Crusades, comprenant de nouveaux sons : Fel Orc, Forest Troll, Fungal Giant et Ethereals.

La prochaine baisse de collection aura lieu le 2 juillet, avec une autre baisse le deuxième de chaque mois. Les nouveaux articles comprendront des impressions d’art conceptuel, des objets de collection et plus d’équipement. Chaque drop aura pour thème une histoire ou un personnage différent lié à Burning Crusades.

La promotion se déroulera jusqu’en novembre, ce qui signifie qu’il nous reste cinq mois de baisses. Jusqu’à présent, April nous a apporté Arthas en avril, tandis que May nous a offert la collection Mei.

