Blizzard perd déjà sa première co-directrice de studio féminin

Image : Blizzard

Jen Oneal, qui a récemment occupé le poste de direction chez Blizzard à la suite d’un calcul important dans l’entreprise, se retirera à la fin de l’année, a-t-elle écrit dans un communiqué aujourd’hui. Son co-responsable, Mike Ybarra, assumera le reste de ses responsabilités.

Le personnel, y compris ceux d’ABK Alliance, a appris le départ d’Oneal lors d’un appel aux investisseurs cet après-midi.

« C’est un moment triste pour beaucoup d’entre nous chez ABK, qui étaient ravis de vivre une nouvelle expérience avec une femme de couleur à la tête de notre entreprise », a écrit l’Alliance ABK sur Twitter. « Nous l’avons découvert lors de notre assemblée des actionnaires et souhaitons bonne chance à Jen dans ses projets futurs. »

Au cours de cette même assemblée des actionnaires, Activision Blizzard a annoncé les retards d’Overwatch 2 et de Diablo IV. En août, le directeur et le concepteur principal de Diablo IV ont été licenciés de l’entreprise.

« Je veux que vous m’entendiez personnellement dire que j’ai pris la décision de me retirer de la codirection de Blizzard Entertainment et que je passerai à un nouveau poste avant de quitter ABK à la fin de l’année », a écrit Oneal aujourd’hui. « Je ne fais pas ça parce que je suis sans espoir pour Blizzard, bien au contraire. … Cette énergie m’a inspiré à sortir et à explorer comment je peux faire plus pour que les jeux et la diversité se croisent, et, espérons-le, avoir un impact plus large sur l’industrie qui profitera également à Blizzard (et à d’autres studios).

G/O Media peut toucher une commission

Ceci est une histoire en développement. Nous mettrons à jour avec plus de détails dès qu’ils seront disponibles.