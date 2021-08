Blizzard présente ses plans pour renommer le personnage populaire d’Overwatch

Image : Activision Blizzard

Blizzard a annoncé via le compte Twitter officiel d’Overwatch son intention de changer le nom du personnage populaire McCree.

Dans une déclaration (ci-dessous), les créateurs du populaire FPS multijoueur ont présenté leur intention de renommer le personnage initialement nommé d’après l’ancien concepteur de Blizzard Jesse McCree, l’un des ex-employés liés au récent procès pour harcèlement et discrimination intenté contre Activision Blizzard par l’État. de Californie.

Bien qu’il ne fasse pas explicitement référence au procès et à la controverse continue, la déclaration – publiée sous forme d’image sur Twitter et dans un communiqué de presse identique distinct – indique qu’Overwatch a été construit « autour de l’idée que l’inclusivité, l’équité et l’espoir sont les éléments constitutifs d’un avenir meilleur. ” et déclare que ” à l’avenir, les personnages du jeu ne seront plus nommés d’après de vrais employés “.

Le changement de nom du personnage fera partie d’un arc narratif initialement prévu pour septembre mais maintenant reporté à plus tard dans l’année afin d’intégrer le changement de nom.

Voici le texte de la déclaration dans son intégralité :

Nous réalisons que tout changement apporté à un héros aussi apprécié et central dans la fiction du jeu prendra du temps pour se dérouler correctement, et nous partagerons les mises à jour au fur et à mesure de l’avancement de ce travail. À court terme, nous avions prévu de lancer un arc narratif en septembre soutenu par une nouvelle histoire et un nouveau contenu de jeu, dont McCree était un élément clé. Puisque nous voulons intégrer ce changement dans cet arc narratif, nous retarderons le nouvel arc jusqu’à plus tard cette année et lancerons à la place une nouvelle carte FFA en septembre.

Nous avons construit l’univers Overwatch autour de l’idée que l’inclusivité, l’équité et l’espoir sont les éléments constitutifs d’un avenir meilleur. Ils sont au cœur du jeu et de l’équipe Overwatch.

À l’avenir, les personnages du jeu ne porteront plus le nom de vrais employés et nous serons plus réfléchis et plus exigeants quant à l’ajout de références du monde réel dans le futur contenu d’Overwatch. Cela contribuera à renforcer le fait que nous construisons un univers fictif qui est indéniablement différent du monde réel et illustre mieux que la création d’Overwatch est vraiment un travail d’équipe.

Le travail sur ces mises à jour est en cours, et elles ne sont qu’une partie de notre engagement continu à une réflexion honnête et à apporter tous les changements nécessaires pour construire un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre. Nous savons que les actions parlent plus que les mots, et nous espérons vous montrer notre engagement à faire d’Overwatch une meilleure expérience dans le jeu et continuer à faire de notre équipe la meilleure possible.