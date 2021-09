Blizzard renomme les réalisations de WoW en mentionnant des houes, des sacs géants

Ho, ho, oh non. Illustration : Blizzard

Fin juillet, en réponse au procès en Californie accusant Activision Blizzard de favoriser un environnement de harcèlement et de discrimination à l’encontre des employées, Blizzard a annoncé qu’il prenait des mesures pour supprimer le contenu et les références inappropriés de World of Warcraft. Deux de ces changements ont fait surface dans une première version du prochain patch 9.1.5, qui modifie le nom de deux réalisations afin qu’elles ne fassent plus référence à l’expression “bros before houes” et aux gros testicules.

World of Warcraft a une longue et riche histoire de création de quêtes et de réalisations contenant des jeux de mots, des jeux de mots ou des références à la culture pop, qui n’ont pas toujours été du meilleur goût. Avec l’examen minutieux d’Activision Blizzard à un niveau record après le procès et toutes les choses horribles qui ont suivi, c’est le bon moment pour commencer à apporter des changements, même les plus petits. Peu de temps après l’annonce de juillet, les références à l’ancien développeur de WoW Alex Afrasiabi, spécifiquement nommé dans le procès et lié à la tristement célèbre BlizzCon “Cosby Suite”, ont été supprimées du jeu.

La prochaine cible de Blizzard semble être des noms de réussite racés. Comme posté sur le forum Icy Veins ce week-end :

“My Sack is Gigantique” a été renommé “My Storage is Gigantique”. Before Ho Ho Ho’s” a été renommé “Holiday Bromance”.

Le premier des deux, “My Sack is Gigantique”, consiste à équiper le sac “Gigantique” d’un PNJ nommé Haris Pilton. Le deuxième, « Fr. Avant Ho Ho Ho’s », est en fait un exploit de vacances festives dans lequel vous devez utiliser du gui sur huit PNJ de l’Alliance avec le titre « Frère ».

Seulement deux petits changements, mais c’est un début. Le patch 9.1.5 est encore dans des mois et ces changements proviennent d’une version très ancienne, il est donc possible que d’autres quêtes et réalisations renommées soient ajoutées à la mise à jour sur toute la ligne.