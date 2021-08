Blizzard renomme McCree d’Overwatch dans le cadre du procès Activision

Image : Blizzard

Blizzard a annoncé aujourd’hui sur Twitter qu’il renommerait Jesse McCree et retarderait le début du prochain arc narratif d’Overwatch. Le changement intervient après que le développeur réel pour lequel le personnage de cow-boy a été nommé a été licencié de l’entreprise au milieu des retombées en cours d’un procès en Californie accusant l’entreprise de harcèlement sexuel et de discrimination généralisés.

“Nous avons construit l’univers Overwatch autour de l’idée que l’inclusivité, l’équité et l’espoir sont les éléments constitutifs d’un avenir meilleur”, a écrit l’équipe de développement dans un communiqué. “Alors que nous continuons à discuter de la meilleure façon de respecter nos valeurs et de démontrer notre engagement à créer un monde de jeu qui les reflète, nous pensons qu’il est nécessaire de changer le nom du héros actuellement connu sous le nom de McCree en quelque chose qui représente mieux ce qu’Overwatch représente.

Blizzard avait déjà prévu de lancer un nouvel arc narratif dans Overwatch en septembre, mais comme McCree y a joué un rôle clé, le contenu a été reporté à plus tard dans l’année. Une nouvelle carte FFA sera ajoutée au jeu entre-temps.

“À l’avenir, les personnages du jeu ne porteront plus le nom de vrais employés et nous serons plus réfléchis et plus exigeants quant à l’ajout de références du monde réel dans le futur contenu d’Overwatch”, a écrit l’équipe.

McCree a été nommé à l’origine en l’honneur du designer de longue date de Blizzard, Jesse McCree. Mais Blizzard a fait face à des appels croissants pour renommer le personnage après qu’un rapport de Kotaku ait fait surface d’anciennes images Facebook montrant McCree posant avec d’autres membres du personnel de Blizzard devant un portrait géant de Bill Cosby dans une chambre d’hôtel de la BlizzCon 2013 surnommée la « Suite Cosby ». Les images comprenaient également une discussion textuelle dans laquelle le concepteur de World of Warcraft, Alex Afrasiabi, a écrit sur le mariage de femmes qui étaient ramenées dans la pièce. “Tu as mal orthographié putain”, a répondu McCree. Afrasiabi est un développeur nommé dans un procès en Californie qui l’accuse d’avoir harcelé sexuellement en série des collègues féminines.

Capture d’écran : Blizzard

Afrasiabi a été licencié de Blizzard l’année dernière pour “faute”. Mais ce n’est que lorsque le procès a rendu publiques les allégations contre lui et qu’une réaction des fans s’est ensuivie que la société a commencé à supprimer les références à lui de World of Warcraft. Les modifications ont été apportées pour « reconstruire la confiance » avec la communauté du jeu à la suite du procès.

McCree était plus récemment un concepteur sur Diablo 4. Mais il y a deux semaines, Activision Blizzard a confirmé qu’il n’était plus employé dans l’entreprise, avec le directeur du jeu Luis Barriga et le concepteur de World of Warcraft Jonathan LeCraft. LeCraft a également été photographié dans la suite Cosby. Barriga n’a été nommé dans aucune des allégations actuelles contre la société.

“Nous avons déjà une liste complète et talentueuse de développeurs en place et de nouveaux dirigeants ont été affectés le cas échéant”, a déclaré à l’époque un porte-parole d’Activision Blizzard. “Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de progresser, à offrir des expériences incroyables à nos joueurs et à aller de l’avant pour assurer un environnement de travail sûr et productif pour tous.” Aucune raison pour les départs n’a été donnée.

Même avant l’annonce d’aujourd’hui, certains membres de la communauté Overwatch avaient cessé d’utiliser le nom de McCree en référence au personnage. Les casters de l’Overwatch League Brennon ‘Bren’ Hook et Josh ‘Sideshow’ Wilkinson ont cessé de l’utiliser lors de diffusions en direct plus tôt ce mois-ci et ont déclaré qu’il s’agissait d’un choix personnel.

Mise à jour, 26/08/21, 16h43 HE: Le Washington Post rapporte que les références à McCree, Barriga et LeCraft qui sont encore actuellement dans World of Warcraft seront également supprimées.

“Nous pouvons confirmer que ces références dans World of Warcraft seront supprimées”, a déclaré un porte-parole d’Activision Blizzard dans un communiqué au Post.

Mise à jour, 26/08/21, 18h07 HE: “Nous examinerons les références du monde réel actuellement utilisées dans nos jeux et prendrons des décisions en fonction de la façon dont elles représentent le mieux les valeurs fondamentales de nos jeux”, a déclaré un porte-parole de Blizzard à Kotaku lorsqu’on lui a demandé pourquoi les références à Barriga et LeCraft étaient également supprimées. .