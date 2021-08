Blizzard renomme McCree d’Overwatch et ne nomme plus les personnages d’après les employés

La société de jeux américaine Blizzard a déclaré qu’elle ne nommerait plus ses personnages d’après ses employés.

Dans une déclaration sur Twitter, le développeur et éditeur a déclaré qu’il renommait McCree de son tireur de héros Overwatch. Cela est dû au fait que le personnage porte le nom de Jesse McCree, un employé de longue date de Blizzard et l’un des membres du personnel montré dans la photo “Cosby Suite” de la BlizzCon 2013.

McCree ne travaille plus chez Activision Blizzard, ayant été licencié à la suite d’un procès intenté contre l’entreprise par le Département de l’emploi et du logement de la Californie (DFEH). Avant cela, il était concepteur en chef du prochain Diablo 4.

On ne sait actuellement pas en quoi McCree d’Overwatch va être renommé.

“Nous avons construit l’univers Overwatch autour de l’idée que l’inclusivité, l’équité et l’espoir sont les éléments constitutifs d’un avenir meilleur”, a écrit Blizzard.

“Ils sont au cœur du jeu et de l’équipe Overwatch. Alors que nous continuons à discuter de la façon dont nous respectons au mieux nos valeurs et pour démontrer notre engagement à créer un monde de jeu qui les reflète, nous pensons qu’il est nécessaire de changer le nom du héros actuellement connu sous le nom de McCree à quelque chose qui représente mieux ce que représente Overwatch.”

Une action en justice contre Activision Blizzard de DFEH a été déposée en juillet, alléguant que l’entreprise a favorisé une culture de travail toxique où le harcèlement, les abus et les inconduites étaient monnaie courante.

La portée de l’affaire a depuis été élargie pour inclure les entrepreneurs ainsi que les employés à temps plein.

Depuis le dépôt de l’affaire, il y a eu un certain nombre de départs, dont le président de Blizzard, J. Allen Brack.

