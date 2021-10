Blizzard révèle le nouveau nom de McCree dans Overwatch

Blizzard a officiellement annoncé le nouveau nom du héros Overwatch anciennement connu sous le nom de McCree. Après avoir annoncé son intention de renommer le personnage parce qu’il portait le nom d’un développeur évincé de Blizzard, la société a révélé vendredi que le nouveau nom de McCree serait Cole Cassidy.

Le passage de McCree à Cassidy sera effectué dans Overwatch à partir du mardi 26 octobre.

À ce sujet, Blizzard a déclaré qu’il prévoyait de commencer un nouvel arc narratif pour Overwatch en septembre, McCree devant jouer un rôle clé. En raison du changement de nom, cependant, Blizzard reporte le nouvel arc à plus tard cette année.

Pour l’avenir, Blizzard a déclaré qu’il ne nommerait plus les personnages d’Overwatch d’après de vrais employés. La société s’est également engagée à « être plus réfléchie et plus exigeante quant à l’ajout de références du monde réel dans le futur contenu d’Overwatch ».

« Nous savons que les actions parlent plus que les mots, et nous espérons vous montrer notre engagement à faire d’Overwatch une meilleure expérience dans le jeu et continuer à faire de notre équipe la meilleure possible », a déclaré Blizzard.

Jesse McCree faisait partie des développeurs de Blizzard représentés sur la fameuse photo « Cosby Suite ». Le développeur a été évincé de l’entreprise dans le cadre de l’affaire de harcèlement sexuel et de discrimination Activision Blizzard.

Activision Blizzard est poursuivi par l’État de Californie pour harcèlement sexuel et discrimination à l’égard des femmes. Une nouvelle ride dans l’affaire est apparue récemment, avec Activision Blizzard faisant pression sur le tribunal pour suspendre l’affaire en raison d’allégations de violations de l’éthique.

Pendant que tout cela se produit, Blizzard continue de travailler sur les mises à jour d’Overwatch et de la suite, Overwatch 2, qui devrait sortir au plus tôt en 2022.

