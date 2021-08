Blizzard taquine de nouveaux serveurs WoW Classic, ainsi que du nouveau contenu Burning Crusade

World of Warcraft Classic semble avoir de nouveaux serveurs, a annoncé Blizzard dans une nouvelle mise à jour de développement, qui confirme également la date de sortie de la prochaine phase de contenu pour Burning Crusade Classic.

Deux nouveaux raids, Serpentshrine Cavern et Tempest Keep, ainsi qu’une nouvelle saison d’arène, arriveront sur Burning Crusade Classic à partir du 15 septembre. Malheureusement, en ce qui concerne les nouveaux serveurs pour WoW Classic, Blizzard n’a pas exactement fourni beaucoup de détails. en plus de taquiner, le concept était en préparation.

“Nous travaillons également sur quelque chose pour les joueurs de WoW Classic qui nous ont dit qu’ils aimeraient avoir une chance de prendre un nouveau départ, et partageront bientôt plus sur nos plans”, a écrit Blizzard dans sa mise à jour de développement de WoW, qui a également décrit de grands changements arrivent à Shadowlands.

Les spéculations sur de nouveaux serveurs pour WoW Classic, où les joueurs commenceraient tous à partir de zéro avec de tout nouveaux personnages, se sont multipliées après l’arrivée récente d’un royaume de test public de WoW Classic. De nombreuses questions sur ce à quoi pourraient ressembler les nouveaux serveurs, telles que le contenu qui serait initialement disponible et si Blizzard serait ouvert ou non à apporter des modifications supplémentaires qui n’étaient pas présentes lors du lancement de WoW Classic en 2019.

Blizzard a d’abord cherché à apporter le moins de modifications possible à WoW Classic lors de sa première sortie dans le but d’imiter la version originale du jeu en 2006. Mais au fil du temps, Blizzard s’est montré plus disposé à apporter des modifications en fonction des commentaires des joueurs, comme l’ajout d’un nouvel élément pour aider à corriger la “méta” du buff mondial du jeu, en allongeant la durée de l’événement d’invasion du Fléau à durée limitée, et plus encore.

De nouveaux serveurs WoW Classic arriveraient alors que Blizzard cherche à s’attaquer à un récent procès de l’État de Californie qui allègue que l’entreprise a longtemps favorisé une culture de discrimination et de harcèlement à l’égard des femmes. Ces allégations, et les efforts de Blizzard pour rectifier la situation, ont conduit à des changements dans le jeu comme la suppression des références à un ancien directeur de jeu WoW nommé dans le procès. Le procès a également conduit au départ de nombreux développeurs vétérans de la société, dont l’ancien président de Blizzard J. Allen Brack, l’ancien directeur de Diablo IV Luis Barriga et l’ancien concepteur de niveau principal Jesse McCree, après quoi le héros emblématique du cow-boy d’Overwatch est nommé.

