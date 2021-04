BLM a menacé de poursuites judiciaires contre un activiste noir local qui a appelé à une enquête sur ses finances ⋆ .

Un porte-parole de l’organisation nationale Black Lives Matter a déclaré qu’un activiste noir basé à New York continue d’utiliser son nom malgré lui avoir envoyé plusieurs lettres de cessation et de désistement.

Le militant, Hank Newsome, de Black Lives Matter Greater New York, non affilié, a appelé à une enquête indépendante sur les finances de BLM à la suite d’informations selon lesquelles son co-fondateur serait au milieu d’une frénésie d’achat de biens immobiliers de plusieurs millions de dollars.

«Le problème est donc devenu mon affiliation et non l'utilisation des fonds. Intéressant », a déclaré Newsome à la Daily Caller News Foundation.

Le porte-parole du BLM a inversé le cours lorsque le DCNF lui a demandé pourquoi le groupe prétend avoir le droit de déterminer qui peut et ne peut pas utiliser le slogan BLM.

Un porte-parole de l’organisation nationale Black Lives Matter a suggéré qu’un activiste noir basé à New York qui a appelé à une enquête indépendante sur les finances du groupe utilise illégalement le nom BLM.

Hawk Newsome, le chef d’une organisation non affiliée appelée Black Lives Matter Greater New York, a critiqué la cofondatrice de BLM Patrisse Cullors, une «marxiste formée», pour s’être présentée comme une socialiste tout en achetant quatre maisons à travers le Aux États-Unis depuis 2016 pour un total de 3,2 millions de dollars.

«Si vous vous qualifiez de socialiste, vous devez vous demander quelle part de son argent personnel va à des causes caritatives», a déclaré Newsome au New York Post dimanche. «C’est vraiment triste parce que cela fait douter les gens de la validité du mouvement et négliger le fait que ce sont les gens qui portent ce mouvement.»

Newsome a ajouté que «les cabinets noirs et les comptables noirs» doivent auditer la BLM Global Network Foundation (BLM), le groupe que Cullors a cofondé et dirige actuellement, et «découvrir où va l’argent».

Un porte-parole extérieur de BLM a déclaré mardi à la Daily Caller News Foundation que Newsome «ne fait pas et n’a jamais fait partie de l’organisation officielle Black Lives Matter, mais continue d’utiliser le nom de BLM même après lui avoir envoyé plusieurs lettres de cessation et d’abstention. Par conséquent, toute mention de lui en tant que leader n’est pas factuelle.

Le porte-parole, Sean Wherley de la société de communication We Are Rally, a ajouté: «Seuls les chapitres BLM qui adhèrent aux principes et au code d’éthique de BLM sont autorisés à utiliser le nom BLM.»

Newsome s’est moqué de la suggestion de BLM selon laquelle il n’était pas autorisé à utiliser l’expression Black Lives Matter.

“Le problème est donc devenu mon affiliation et non l’utilisation des fonds”, a déclaré Newsome à la DCNF. “Intéressant.”

L’organisation de Newsome, Black Lives Matter Greater New York, est une entité commerciale enregistrée dans l’État depuis décembre 2016, selon les registres commerciaux de New York.

Et BLM n’a pas de droits légaux sur l’expression Black Lives Matter.

En fait, l’Office américain des brevets et des marques a rejeté six demandes que BLM avait soumises pour des marques contenant la phrase en 2018, en partie parce que le slogan est un message social et politique qui n’est pas lié à une source de produits ou de services, selon JD Supra.

«Ce mouvement appartient au peuple», a déclaré Newsome. «C’est pour le peuple et par le peuple. Ce sont les gens qui descendent dans les rues et marchent au nom de BLM. Personne n’en est propriétaire. C’est l’équivalent du Dr Martin Luther King, Jr. qui revendique la propriété du mouvement des droits civiques.

Newsome a confirmé qu’il avait reçu des lettres de cessation et de désistement de BLM et a déclaré qu’il leur avait envoyé une réponse qui a poussé le groupe à «me laisser tranquille».

Ni Newsome ni BLM n’ont fourni à la DCNF une copie de la lettre de cesser et de s’abstenir ou de la réponse de Newsome.

Wherley, le porte-parole du BLM, a inversé le cours lorsque le DCNF lui a demandé pourquoi le groupe prétend avoir le droit de déterminer qui peut et ne peut pas utiliser le slogan du BLM.

«Nous disons [Newsome] n’est pas affilié à BLMGNF », a déclaré Wherley. «Il peut y avoir des individus qui incluent les mots« Black Lives Matter »dans leurs noms d’organisation, mais ils ne sont pas affiliés à BLMGNF. Cela a-t-il du sens?”

BLM a publié une déclaration publique mardi en réponse aux informations selon lesquelles Cullors, son co-fondateur et directeur exécutif, avait acheté quatre maisons à travers les États-Unis depuis 2016. Sa dernière acquisition immobilière a eu lieu le 30 mars avec l’achat d’une maison de 1,4 million de dollars dans un quartier à majorité blanche de Los Angeles par le biais d’une société sous son contrôle, selon un site d’actualités immobilières de célébrités.

Selon le communiqué, BLM avait versé à Cullors un total de 120 000 $ depuis la création de l’organisation en 2013, mais que le groupe «ne peut pas et n’a engagé aucune ressource organisationnelle pour l’achat de biens personnels par un employé ou un bénévole. Toute insinuation ou affirmation du contraire est catégoriquement fausse. »

Le communiqué a ajouté que les informations faisant état d’une frénésie d’achat de biens immobiliers de plusieurs millions de dollars de Cullors font partie d’une «offensive de droite» qui «met Patrisse, son enfant et ses proches en danger» et «perpétue une tradition de terreur des suprémacistes blancs. contre les militants noirs.

Patrisse Cullors est la directrice exécutive de Black Lives Matter Global NetworkFoundation (BLMGNF). Elle occupe ce rôle à titre de bénévole et ne reçoit ni salaire ni avantages sociaux. pic.twitter.com/w43HJOdg2f – Black Lives Matter (@Blklivesmatter) 13 avril 2021

En plus de sa compensation de BLM, Cullors a récolté plus de 20000 dollars par mois en tant que présidente d’un groupe de réforme des prisons de Los Angeles en 2019, a précédemment rapporté la DCNF.

Le groupe, Reform LA Jails, a déclaré mercredi à la DCNF qu’il versait à Cullors une «compensation au taux du marché» pour ses services, et a ajouté qu’il était «sexiste et raciste de s’attendre à ce qu’une femme noire de niveau exécutif ne soit pas payée pour son travail».

