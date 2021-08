BLM Bon, Pro-Vie Mauvais ⋆ .

Panneau Black Lives Matter peint dans une rue de Washington, DC, lors de manifestations nationales contre la mort en garde à vue de George Floyd à Minneapolis, le 5 juin 2020. (Khalid Naji-Allah Executive Office of the Mayor/Handout via .)

Votre capacité à exercer même les libertés constitutionnelles les plus élémentaires dépend de plus en plus de la mesure dans laquelle les personnes au pouvoir partagent votre point de vue moral et politique.

Cela fait un an maintenant que les autorités de Washington, DC, ont ordonné l’arrestation de deux jeunes pour avoir fait ce que la ville elle-même encourageait les gens de tous âges à faire : peindre des slogans politiques dans la rue.

L’été dernier a vu un crescendo dans les émeutes, les pillages, les incendies criminels et autres bouleversements sociaux à l’échelle nationale qui ont commencé avec la mort de George Floyd et la vague de manifestations de Black Lives Matter qui a suivi. De nombreux responsables de Washington, dont le maire Muriel Bowser, étaient heureux de jeter de l’essence verbale sur les incendies – permettant, encourageant et approuvant les agitations et les turbulences du BLM dans toute la ville, y compris la désignation d’un «Black Lives Matter Plaza» devant la Maison Blanche , la commande d’une peinture murale célébrant «Black Lives Matter» et permettant des messages et des graffitis «Defund the Police» dans les rues principales.

L’enthousiasme des responsables pour de telles expressions publiques et la liberté d’expression s’est cependant terminé brusquement, avec une demande des groupes de défense de la vie, la Fondation Frederick Douglass et Students for Life of America, d’organiser un événement de peinture de rue et de craie de trottoir devant le DC. bureaux de Planning Familial. Des messages à la craie avaient été dessinés au même endroit plusieurs fois auparavant, mais cette fois, les responsables n’ont jamais officiellement répondu à la demande.

Un officier de la police métropolitaine, cependant, a donné aux deux groupes la permission verbale d’imprimer un message de rue avec de la peinture à la détrempe. Cela étant, et les précédents de communication établis par BLM étant désormais établis, les organisations ont poursuivi leur plan.

Mais lorsque les jeunes sont arrivés tôt le matin du 1er août 2020, ils ont trouvé d’autres agents des forces de l’ordre qui les attendaient. Les agents ont déclaré qu’ils arrêteraient toute personne peignant ou même traçant un message sur une rue ou un trottoir public.

Deux des jeunes gens, bien au courant du premier amendement, ont procédé à leur farinage. Ils n’ont géré que les deux ou trois premières lettres de leur message, “Black Preborn Lives Matter”, avant d’être arrêtés.

L’affaire judiciaire qui en résulte fait son chemin glacial dans le système. FDF et SFLA ont porté plainte contre la ville, affirmant que leur liberté d’expression a été limitée et réduite par le double standard des autorités. La ville, à son tour, a demandé que l’affaire soit classée sans suite. Un juge évalue cette possibilité.

En bas de la rue à Baltimore, les dirigeants de la ville ont autorisé des manifestations similaires sans controverse. Au printemps dernier, cependant, un juge de DC a rejeté une demande d’injonction préliminaire qui aurait permis à FDF et SFLA de faire un autre événement temporaire de peinture de rue et de craie de trottoir. (Ils ont été autorisés à se rassembler publiquement et à porter un petit nombre de signes.)

La police de DC, affirment certains responsables du district, a peur de faire respecter les lois ouvertement violées (comme encouragé par les élus). Les graffeurs pro-vie, suggèrent-ils, auraient mieux fait de ne jamais demander la permission en premier lieu. . . ce sont les spontanés et les violents qui s’en tirent avec leurs protestations.

Étant donné que les responsables municipaux eux-mêmes ont toléré la peinture de panneaux de protestation dans les rues publiques, l’affaire alimente certainement la prise de conscience croissante que trop d’agents du gouvernement se considèrent au-dessus des lois qu’ils sont eux-mêmes chargés d’appliquer.

L’affaire affirme également à quel point les lois sont appliquées de manière sélective dans la culture actuelle. Votre capacité à exercer même vos libertés constitutionnelles les plus élémentaires – comme vos chances d’enfreindre la loi – dépend de plus en plus de la mesure dans laquelle les personnes au pouvoir partagent votre point de vue moral et politique.

Pendant ce temps, dans la capitale nationale, comme dans toutes les villes du pays, l’hypocrisie est en train d’être codifiée. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui bénéficient de leur faveur et de leur soutien sont libres de s’exprimer et d’élever la voix. Ceux qui contestent tout aspect de la doctrine de gauche, y compris l’avortement, sont mis à l’écart et réduits au silence. Leurs points de vue et leurs préoccupations, comme le trottoir lui-même, sont quelque chose que beaucoup d’autorités considèrent en dessous d’eux.

Du moins, c’est le mot dans la rue.