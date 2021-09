BLM dit que le mandat de vaccin COVID de de Blasio à New York cible les Noirs

in

Un leader du chapitre du Grand New York de Black Lives Matter a déclaré que le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, cible les Noirs avec son mandat exigeant une preuve de vaccination COVID-19 pour entrer dans certaines entreprises de la ville, et a averti que la poursuite du diktat pourrait déclencher un « soulèvement » similaire aux manifestations de George Floyd de l’année dernière.

La menace vient de la cofondatrice du chapitre, Chivona Newsome, qui s’est déchaînée contre les dirigeants de la ville lors d’une manifestation plus tôt cette semaine devant un restaurant qui aurait refusé le service à un groupe de futurs clients noirs.

“Soixante-douze pour cent des Noirs de cette ville âgés de 18 à 44 ans ne sont pas vaccinés”, a crié Newsome dans un mégaphone.

“Alors, qu’est-ce qui va empêcher la Gestapo, je veux dire le NYPD, de rassembler les Noirs, de les arracher du train, d’arracher les Noirs du bus ?” elle a ajouté.

LE GOUVERNEUR DE NY REFUSANT DE BUDGER SUR LES MANDATS DE VACCINS POUR LES INFIRMIÈRES : VOUS ÊTES REMPLAÇABLE

“Nous mettons cette ville en garde. Votre mandat ne sera pas une autre pratique raciste de distance sociale”, a poursuivi Newsome. “Les Noirs ne vont pas rester les bras croisés, ou vous verrez un autre soulèvement. Et ce n’est pas une menace. C’est une promesse. Parce que c’est notre travail de défendre la liberté, et c’est ce que nous sommes ici pour faire.”

Le mandat, annoncé par de Blasio début août, exige que les travailleurs et les clients de certaines catégories d’entreprises comme les restaurants, les gymnases et les cinémas fournissent la preuve qu’ils ont été vaccinés contre le coronavirus pour pouvoir entrer.

Mais depuis que la règle est entrée en vigueur, des différends ont été signalés dans plusieurs établissements, qui ont également été chargés de gérer les premières lignes de son application.

Un tel différend était la raison pour laquelle BLM Greater NY a organisé une manifestation lundi devant le restaurant italien Carmine’s, où les manifestants ont demandé justice pour les femmes noires qui se seraient vu refuser l’entrée.

Au cours de son discours, Newsome a mené des militants dans le chant « Cancel Carmine’s ! »

