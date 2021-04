BLM Martyr Ahmaud Arbery était connu comme «  le jogger  », utilisé le jogging comme alibi, tactique de vol

Des informations récemment introduites dans le comté de Glynn, en Géorgie, des documents judiciaires montrent qu’Ahmaud Arbery était connu comme «le jogger» et avait une longue histoire de cambriolage dans les maisons et les entreprises tout en utilisant le jogging comme alibi et tactique pour ses crimes.

Arbery, qui était noir, a été abattu par un groupe de trois hommes blancs dans le comté de Glynn lors d’une tentative d’arrestation par un citoyen alors qu’Arbery tentait d’arracher un fusil à l’un des individus.

Peu de temps après, la mort d’Arbery est devenue un paratonnerre national et, avec l’appui retentissant des médias grand public, a contribué au lancement de la dernière incarnation du mouvement de gauche radical Black Lives Matter. Selon la presse et le récit le plus populaire de gauche, Arbery n’était qu’un jogger innocent, faisant de l’exercice quand il a été abattu par un groupe de suprémacistes blancs.

Les documents judiciaires présentés par la défense contredisent maintenant ce récit et montrent non seulement qu’Arbery avait une longue histoire criminelle dans plusieurs juridictions, y compris un incident largement rapporté dans lequel il a apporté une arme à feu dans un lycée, mais qu’il était en fait un cambrioleur et voleur à l’étalage connu localement sous le nom de «jogger» parce qu’il utilisait le jogging comme alibi lorsqu’il était interrogé par la police, ou comme façade avant, pendant et après avoir commis un crime.

«Le 23 octobre 2018, les rapports du comté de Burke et la vidéo bodycam d’un officier du comté de Burke révèlent que M. Arbery et deux mineurs ont été confrontés dans une maison mobile vacante par le bureau du shérif du comté de Burke», lit-on dans une partie des documents judiciaires. « Monsieur. Arbery Ran face aux autorités. Il a ensuite été attrapé et a menti, déclarant qu’il était juste en train de courir. Arbery a par la suite été accusé d’entrave en rapport avec l’affaire.

Dans les mois qui ont précédé sa mort, Arbery a de nouveau fait l’objet d’une enquête pour des crimes centrés sur le jogging lorsqu’une série de vols dans un dépanneur l’a remis sur le radar de la police.

«En 2019 et 2020», indiquent les documents, «des entretiens avec des témoins dans un dépanneur local révèlent que M. Arbery est devenu connu comme« le jogger »pour sa conduite et ses comportements répétés de courir, de s’étirer devant, puis d’entrer dans plusieurs dépanneurs où il attraperait des objets et en manquerait. » Selon les documents, Arbery est devenu violent à plusieurs reprises lorsqu’il a été confronté à son comportement criminel.

«En 2020, une vidéo d’un témoin sur téléphone portable révèle que M. Arbery a été confronté dans un dépanneur par des employés au sujet de sa conduite et de son comportement en matière de vol. M. Arbery, acculé par ses vols, a choisi de se battre contre un homme qui travaillait sur les lieux… »