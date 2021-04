BLM Martyr Daunte Wright était recherché pour vol aggravé, femme prétendument étranglée sous la menace d’une arme ⋆ .

Daunte Wright, l’homme de 20 ans dont la mort aux mains de la police a déclenché des émeutes raciales dans tout le pays au cours du week-end, avait un mandat d’arrêt pour tentative de vol aggravé et aurait étouffé à plusieurs reprises une femme sous la menace d’une arme. pour lui faire lui donner 820 $ en espèces selon un rapport du Daily Mail.

Wright est décédée lorsqu’un policier a pris son pistolet de service pour un Taser et lui a tiré dessus alors qu’il résistait à son arrestation.

Le Daily Mail a rapporté mardi que Wright a été arrêté en raison de plaques d’immatriculation expirées, et non à cause d’un «assainisseur d’air» comme l’ont affirmé sa mère et les militants du BLM.

En outre, Wright avait un mandat d’arrêt actif émis à son nom pour des accusations de tentative de vol aggravé, après avoir prétendument demandé 820 $ en argent de loyer à une femme sous la menace d’une arme à feu.

Selon le rapport de police déposé par l’agent Shane Mikkelson, Wright marchait la victime jusqu’à la porte lorsqu’il a «sorti une arme de poing noire avec une bordure en argent de sa ceinture droite ou de sa poche de manteau droite et l’a pointée sur la victime et a exigé le loyer. de l’argent.”

Wright peut être vu afficher une arme de poing noire avec des garnitures argentées dans une vidéo Instagram prise peu de temps avant sa mort.

Selon le rapport de police, Wright a dit à la victime: «Donnez-moi de l’argent f ** king, je sais que vous l’avez» et «je ne joue pas».

«L’argent de 820 $ était caché dans le soutien-gorge de la victime et l’accusé Wright a placé sa main autour du cou de la victime et l’a étranglée en essayant de retirer l’argent de sous son soutien-gorge», poursuit le rapport, notant que Wright aurait alors menacé de tirer sur la victime si elle ne lui a pas donné d’argent.

Finalement, Wright et un complice auraient été incapables d’obtenir l’argent et se sont enfuis dans une Cadillac blanche.

La mort de Wright aux mains de la police, à quelques minutes du lieu de la mort de George Floyd, a déclenché une nouvelle série d’émeutes violentes à travers les États-Unis.

