BLM publie une déclaration sceptique à l’égard de la police, soutenant Smollett, au milieu d’un procès pour mise en scène de crimes de haine

Black Lives Matter a publié une déclaration en faveur de Jussie Smollett, l’ancien acteur de « Empire » en attente d’un verdict du jury sur les accusations d’avoir organisé un crime de haine.

« Nous ne pouvons jamais croire la police », a déclaré le Dr Melina Abdullah, directrice de BLM Grassroots et co-fondatrice de BLM Los Angeles.

« Dans une société abolitionniste, ce procès n’aurait pas lieu, et nos communautés n’auraient pas à se battre et à souffrir pour prouver notre valeur », écrit Abdullah dans le communiqué publié mardi. «Notre engagement en faveur de l’abolition, nous ne pouvons jamais croire la police, en particulier le département de police de Chicago (CPD) contre Jussie Smollett, un homme noir qui a été courageusement présent, visible et vocal dans la lutte pour la liberté des Noirs.

« Black Lives Matter continuera à œuvrer pour l’abolition de la police et de tout système injuste. Nous continuerons à nous aimer et à nous protéger les uns les autres et à entourer de nos bras ceux qui font le travail pour inaugurer la liberté des Noirs et, par extension, la liberté pour tous les autres. »

Smollett est inculpé de six chefs d’accusation de conduite désordonnée pour avoir prétendument menti aux autorités au sujet de deux hommes qui, selon lui, l’ont agressé et lui ont crié des remarques racistes anti-gaies à Chicago en 2019.

Les procureurs ont fait valoir que l’acteur de 39 ans avait planifié la ruse pour élever son statut de célébrité. Les agresseurs présumés, des frères du Nigeria, ont témoigné contre Smollett.

Les jurés dans l’affaire ont commencé leur délibération mercredi et reprendront jeudi matin.

