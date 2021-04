BLM Rioters à Brooklyn Center Chase et attaque l’équipe de CNN, mais la réponse de CNN est incroyable – RedState ⋆ .

Les choses se réchauffent à nouveau ce soir à Brooklyn Center, Minnesota, la troisième nuit après la fusillade de Daunte Wright par la police.

CNN est là avec Miguel Marquez et son équipage. Les «manifestants» du BLM viennent d’attaquer l’un des membres de l’équipage. Ils ont jeté une bouteille d’eau, frappant le vieux monsieur à la tête et vous pouvez le voir descendre, visiblement un peu abasourdi. Ils se moquent alors de lui et se moquent de lui, avec un couple essayant de voir s’il va bien. Il se lève et semble vouloir les affronter, mais il est retenu.

Les manifestants ont jeté une bouteille d’eau sur un membre de l’équipage de CNN et l’ont frappé à la tête. Ils se moquent de lui quand il tombe. pic.twitter.com/cBfRN9DJOj – Nic Rowan (@NicXTempore) 15 avril 2021

Les émeutiers ont ensuite chassé l’équipage hors de la zone, loin du commissariat de police, leur lançant des objets et leur levant la main. «Sortez d’ici», hurlaient les gens du BLM. L’équipage de CNN s’entasse rapidement dans sa voiture et la bat hors de là.

Les manifestants ont chassé tout l’équipage de CNN du commissariat de police. pic.twitter.com/r6TGmnBxIH – Nic Rowan (@NicXTempore) 15 avril 2021

C’est ce qu’ils font aux «médias amis», en essayant de promouvoir leur côté et leur agenda.

Donc, vous penseriez naturellement que cela serait couvert par CNN, non? Après tout, cela arrivait à leur propre journaliste et à son équipe? Mais cela ne sert pas le récit de le montrer.

Selon Will Chamberlain, bien que Don Lemon couvrait ce qui se passait à Brooklyn Center, cette attaque contre leur propre équipage n’a pas eu lieu.

Bizarre – @DonLemon a passé près de 10 minutes sur les manifestations du Brooklyn Center et n’a pas mentionné l’attaque contre l’équipage de son propre réseau Je suppose que CNN laissera ses employés conduire si cela ne correspond pas au récit https://t.co/UsOjoznLzH – Will Chamberlain (@willchamberlain) 15 avril 2021

Comme nous l’avons vu, encore une fois aujourd’hui, CNN vise à promouvoir l’agenda démocrate. Si cela ne sert pas cela, alors cela n’aurait peut-être jamais eu lieu, il disparaîtra sur leur réseau.

«Protestation principalement sèche», selon le réseau. https://t.co/WxOzaKiYKC – Brad Slager – AKA ‘Brad Eagle’, anciennement ‘The Crow’ (@MartiniShark) 15 avril 2021

On dirait un membre de l’équipe du correspondant de CNN Miguel Marquez sur le terrain à Brooklyn Center. Vous n’êtes pas obligé d’aimer CNN. C’est inacceptable. Période. https://t.co/IMJjzxify3 – Curtis Houck (@CurtisHouck) 15 avril 2021

Est-ce que CNN l’appellerait. Mais ils ne le feront pas, ou ils l’excuseront comme étant «essentiellement pacifique».

CNN a aidé à créer ce monstre et l’a alimenté pendant un an. Il est maintenant hors de contrôle et revient pour les mordre.