BLM Thugs Riot au siège de Fox News, graver des photos des hôtes et du drapeau américain, Tucker Carlson répond 10z viral

Comme l’a rapporté National File, des emplois de noix de gauche radicale protestent et se révoltent devant le siège de Fox News. Il y avait des rapports et des vidéos de ces fous de gauche brûlant le drapeau américain à côté d’une photo du patriote américain Tucker Carlson. Voir l’histoire :

Elad Eliahu a posté des extraits de la catastrophe :

“Plus tôt dans la journée, un petit groupe de manifestants du BLM s’est réuni devant le siège de Fox News dans le centre de Manhattan pour protester contre la société de médias” Vous êtes tous racistes, vous êtes nazis, vous êtes sionistes, vous êtes KKK “

Carlson a rapidement répondu :

“Tucker m’a dit sa réponse: “Je suis fier d’être brûlé avec le drapeau.”

Il est ironique qu’à mesure que Fox News se déplace vers la gauche, les types Antifa et BLM pensent qu’ils sont l’étalon-or contre lequel protester. Ils pourraient facilement trouver des idées plus créatives. Nous ne suggérerons rien de particulier bien sûr. Mais c’est presque hilarant. Nous espérons que personne ne sera blessé. Nous espérons qu’il n’y aura pas de dégâts majeurs.

Nous espérons que ces gens se réveilleront et réaliseront que même s’ils n’aiment pas Tucker Carlson, ils ont de la chance d’être américains. Ils vivent dans une société qui a été mise en place pour qu’ils réussissent, à notre avis, mais ils préfèrent faire des émeutes et piller et s’en moquer. Avertissement, il n’y a pas de rapports officiels de pillage, nous utilisons une figure de style.

