L’agence spatiale française CNES est partenaire de son centre national de recherche scientifique sur le projet. (Crédit photo : Twitter/ISS Research)

Blob envoyé à la Station spatiale internationale : L’Agence spatiale européenne a lancé un moule visqueux à cellule unique vers la Station spatiale internationale. Surnommé Blob, les scientifiques utiliseront la moisissure visqueuse naturelle pour l’observer en microgravité.

L’Agence spatiale européenne a déclaré que le Blob sans cervelle, composé d’une cellule, se déplaçait, se nourrissait et s’organisait toujours et transmettait des connaissances à des moisissures visqueuses partageant les mêmes idées.

L’objectif de l’enquête est d’étudier l’influence de la microgravité sur le comportement du Blob – s’il se comportera différemment dans l’espace et l’effet du rayonnement et de la microgravité sur son évolution.

Une enquête de l’@ESA, Blob, permet aux étudiants d’étudier une moisissure visqueuse naturelle qui est capable de formes de base d’apprentissage et d’adaptation. Les élèves reproduisent les expériences menées par @Thom_astro pour voir comment le comportement du Blob est affecté par la microgravité. pic.twitter.com/I4tTXlDDAQ – Recherche ISS (@ISS_Research) 10 août 2021

Blob a été lancé vers la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission de ravitaillement commercial de Northrop Grumman de la NASA. L’astronaute et photographe spatial de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet réveillera le Blob en l’arrosant sur la Station spatiale internationale. Il procédera ensuite à la prise de photos selon deux protocoles scientifiques. Un protocole étudiera la réponse de deux Blobs côte à côte dans un environnement où il n’y a pas de nourriture. L’autre analysera les Blobs en présence de nourriture.

Les élèves de l’école mèneront des expériences similaires et compareront leurs résultats à une vidéo en accéléré de Blob depuis l’espace. Ils observeront les différences de forme, de vitesse et de croissance du Blob. L’objectif de l’expérience est d’amener plus d’enfants en France et dans d’autres États membres de l’Agence spatiale européenne à s’immerger davantage dans les sciences biologiques.

L’agence spatiale française CNES est partenaire de son centre national de recherche scientifique sur le projet.

Pour Evelyne Cortiade-Marché, chef du service éducation du CNES, Blob a été une expérience unique, stimulant la curiosité des étudiants quant à l’impact de l’environnement sur les organismes et leur développement.

L’expérience de sept jours verra des vidéos de quatre secondes de Blob enregistrées automatiquement toutes les 10 minutes sur une carte micro SD.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.