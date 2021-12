Blob Opera de Google revient pour vous séréner avec plus de classiques de Noël

Écoutez, chantez les blobs de héraut !

Si vous cherchez un moyen rapide de vous plonger dans l’esprit de Noël, la musique est probablement votre meilleur choix. Bien sûr, vous pouvez passer à la radio ou trouver une liste de lecture sur Spotify, mais où est la magie là-dedans ? Si vous cherchez à créer vos propres vacances, le Blob Opera de Google est de retour pour une autre série de chants de Noël.

L’entreprise a dévoilé son expérience d’apprentissage automatique à la même époque l’année dernière, combinant des effets vocaux amusants avec des outils de curseur faciles pour permettre à quiconque de créer une composition unique. Si vous ne vous sentiez pas à la hauteur pour écrire votre propre opéra, Google a également ajouté quelques classiques de Noël prédéfinis pour votre plaisir de lecture automatique. Après être revenu l’été dernier pour un duo avec Tune-Yards à I/O, Blob Opera a fait un retour juste à temps pour vos fêtes de vacances (espérons-nous pas annulées).

Il semble que la gamme de chansons soit plus ou moins inchangée par rapport à l’année dernière, offrant des favoris comme « Silent Night », « Joy to the World » et « Jingle Bells ». Vous pouvez continuer à faire glisser et à faire glisser les gouttes pour changer le son de la chanson, en ajoutant un élément interactif au mix. Google a également légèrement relooké les blobs depuis cet été, affichant désormais des dégradés colorés en plus d’enfiler des chapeaux de père Noël.

Comme toujours, la société propose également un tracker du Père Noël cette année. Les deux constituent une soirée amusante et festive, surtout si vous cherchez à divertir les enfants.

