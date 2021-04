Bloc d’alimentation Bottas endommagé «irréparable» lors d’un crash · .

Mercedes dit que “ beaucoup de voitures ‘Valtteri Bottas’ ont dû être renvoyées à leur usine après sa collision avec George Russell le week-end dernier – et qu’une grande partie devra peut-être être remplacée.

Le directeur de l’ingénierie au sol, Andrew Shovlin, a déclaré que la voiture avait protégé Bottas lors de l’accident, qui, selon lui, pesait environ 30 g au cours de sa progression le long de la piste d’Imola, avant de finalement s’arrêter dans les barrières.

«Autant que nous aimons notre voiture, nous aimons davantage Valtteri et heureusement, il a pu en sortir avec rien de plus qu’un genou meurtri par l’impact. Il a dit: «Mais c’était un gros accident, nous voyions environ 30 g à certains moments de son voyage autour des murs et de la piste.»

Sa voiture n’a pas été aussi légère: «Malheureusement, la voiture n’a pas si bien fonctionné. Il y a pas mal de dégâts à cela.

«Nous avons réussi à en ramener une grande partie au Royaume-Uni, nous avons obtenu le bloc d’alimentation à Brixworth où il est vérifié et inspecté avec soin et nous allons simplement sélectionner cela et certains des éléments que nous pourrions être en mesure de récupérer.»

Parmi les éléments du groupe motopropulseur ramenés pour être testés, Shovlin a déclaré que les perspectives n’étaient pas bonnes et pourraient avoir un impact sur le Grand Prix du Portugal. essayez d’obtenir suffisamment de pièces à Portimão, la semaine suivante, pour nous assurer que nous pouvons faire rouler les deux voitures dans les bonnes spécifications. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: