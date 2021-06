Un tribunal fédéral a confirmé mercredi une décision antérieure d’un tribunal de district qui bloquait la loi sur l’avortement récemment adoptée par le Missouri.

La loi, intitulée Missouri Stands for the Unborn Act, interdit les avortements pour les femmes enceintes de huit semaines ou plus et pour les femmes cherchant un avortement uniquement en raison d’un diagnostic prénatal de trisomie 21. La juge américaine du 8e circuit, Jane Kelly, a statué que la loi était inconstitutionnelle.

La décision a confirmé une injonction antérieure émise par un tribunal de district dans une action intentée par Reproductive Heath Services of Planned Parenthood contre le Missouri, selon la décision. La cour d’appel a fait valoir que l’interdiction des avortements de pré-viabilité sur la base de «l’âge gestationnel» était en pratique une interdiction, car «il n’y a rien qu’un individu au Missouri puisse légalement faire pour obtenir un avortement à ou après la date limite d’âge gestationnel applicable. . “

“Les dispositions relatives à l’âge gestationnel sont des interdictions et nous sommes d’accord avec le tribunal de district”, a écrit le tribunal. “L’interdiction des avortements de pré-viabilité est catégoriquement inconstitutionnelle.”

Le tribunal a également statué que l’interdiction des avortements pour les femmes cherchant la procédure uniquement en raison d’un diagnostic prénatal du syndrome de Down était inconstitutionnelle.

La Cour d’appel du huitième circuit continue de bloquer les interdictions dans # HB126, que @GovParsonMO a signée en 2019. L’avortement reste sûr et légal dans le Missouri ! #MoLeg – Planned Parenthood Advocates au Missouri (@PPMO_Advocates) 9 juin 2021

“Nous sommes déçus que le tribunal de circuit ait refusé de laisser la loi du Missouri en vigueur”, a déclaré Sue Liebel, directrice des politiques du groupe pro-vie The Susan B. Anthony List, dans un communiqué mercredi. « Les législateurs du Missouri ont agi selon la volonté du peuple lorsqu’ils ont promulgué certaines des protections les plus solides du pays pour les enfants à naître et leurs mères en 2019. »

Yamelsie Rodríguez, présidente des Services de santé reproductive de Planned Parenthood de la région de St. Louis, a applaudi la décision. “Planned Parenthood ne reculera pas – aujourd’hui en est une preuve suffisante”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La décision intervient au milieu d’une vague de nouvelles lois pro-vie, avec plus de 500 projets de loi pro-vie présentés cette année par des législateurs à travers le pays.

De plus, la Cour suprême a décidé le mois dernier d’entendre Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization, une affaire concernant une loi du Mississippi interdisant les avortements après 15 semaines. Des groupes de défense de l’avortement, tels que le Center for Reproductive Rights, ont exprimé des inquiétudes quant au potentiel de l’affaire à renverser Roe v. Wade.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]

