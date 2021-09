Blocage de sites pirates contesté par un résolveur DNS

Après que les plus grands fournisseurs Internet allemands ont accepté de bloquer volontairement les sites pirates plus tôt cette année, le résolveur DNS Quad9 a fait appel de l’ordonnance de blocage du tribunal de district de Hambourg.

Comme rapporté par TorrentFreak, ces blocages sont mis en œuvre au niveau DNS, bien que le blocage DNS soit facile à contourner en passant à Cloudflare, OpenDNS, Quad9 ou un autre résolveur DNS non utilisé par son FAI.

Étant donné que cette solution de contournement est largement connue des détenteurs de droits d’auteur, Sony Music a obtenu une injonction qui oblige Quad9 à bloquer un site pirate populaire.

Bien que le site ciblé n’ait pas été nommé dans l’injonction émise par le tribunal de district de Hambourg, il est probable que Canna.to soit le site car il fait déjà partie de l’accord de blocage volontaire des fournisseurs d’accès Internet allemands.

L’appel de Quad9

La fondation à but non lucratif Quad9 a récemment déposé un recours auprès du tribunal de district de Hambourg dans le but d’espérer faire annuler les exigences de blocage.

Bien que la fondation ne tolère pas le piratage, elle estime que l’utilisation d’intermédiaires tiers pour empêcher les utilisateurs d’accéder au contenu en ligne est un pas de trop. Dans le même temps, Quad9 soutient que Sony Music pourrait traquer l’opérateur du site, s’en prendre à son fournisseur d’hébergement Web ou s’adresser plutôt à son registraire de domaine.

Dans un article de blog annonçant son attrait, Quad9 a expliqué que les navigateurs, les logiciels antivirus, les pare-feu et même les services VPN pourraient ensuite être ciblés, en déclarant :

«Ce cas ne concerne pas seulement les résolveurs récursifs DNS et leurs utilisateurs – tout service ou logiciel pouvant inspecter et influencer toute partie d’une transaction Internet entre un utilisateur final et toute origine de contenu devrait être concerné par le résultat. Les navigateurs Web, les logiciels antivirus, les pare-feu, les filtres anti-spam, les clients de messagerie, les fournisseurs VPN et de nombreux autres composants logiciels et d’infrastructure intermédiaires trop nombreux pour être répertoriés sont impliqués comme prochaines cibles potentielles, car leurs positions sont extrêmement similaires à celles des fournisseurs DNS récursifs. dans les diagrammes de flux d’informations.

Il faudra attendre de voir si Quad9 obtient son appel mais en attendant, le résolveur DNS a mis en place un hack temporaire pour se conformer à l’ordonnance qui lui permet de limiter les mesures de blocage aux adresses IP allemandes.

Via TorrentFreak