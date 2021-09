Blocage des mandats de prélèvement automatique : que faire maintenant ? Cela rendra-t-il les transactions plus sûres ?

Le nouveau processus peut être sécurisé, mais l’authentification par facteur supplémentaire (AFA) au moment des paiements en ligne peut vous frustrer.

Comme les nouvelles directives de la Reserve Bank of India (RBI) entrent en vigueur le 1er octobre 2021, les mandats de prélèvement automatique pour le paiement des factures de services publics, les primes d’assurance, les abonnements aux services en ligne et les factures de carte de crédit ne seront pas appliqués. La RBI a pris des mesures pour vous éviter de tomber dans les griffes des fraudeurs en sécurisant davantage le processus de paiement.

« La décision de la RBI est un énorme pas en avant dans la sauvegarde des intérêts des clients tout en améliorant la sécurité des paiements. Avec la nouvelle réglementation, les clients devront désormais réenregistrer chacun de leurs moyens de paiement, qu’il s’agisse d’une carte de débit, d’une carte de crédit ou d’un UPI pour un service sous mandat récurrent. Après le réenregistrement, la première transaction devra être exécutée via une authentification de facteur supplémentaire (AFA) en approuvant au préalable la demande de prélèvement automatique », a déclaré Mandar Agashe, fondateur, vice-président et directeur général de Sarvatra Technologies.

Cependant, l’AFA ne sera pas requis pour toutes les transactions, mais pour les transactions dépassant certaines limites.

«Les transactions consécutives, pour une valeur allant jusqu’à 5 000 Rs peuvent être exécutées de manière transparente sans AFA, tandis que les transactions d’une valeur supérieure à 5 000 Rs, nécessiteront une puce dans l’OTP à chaque fois. Bien qu’au début, cela puisse avoir un impact sur la commodité du client dans une certaine mesure, cela élèvera la sécurité des paiements à de nouveaux niveaux », a-t-il déclaré.

Ainsi, un seul paiement ne permettra pas au bénéficiaire de déduire automatiquement l’abonnement de renouvellement périodiquement sans votre authentification.

« Plus important encore, cela redonnera le contrôle au client tout en favorisant la simplicité et la transparence, car il peut désormais déterminer et définir le montant, la vitesse, etc. les banques. Les nouvelles réglementations apporteront une uniformité entre les services tout en créant une plate-forme omniprésente au sein de l’écosystème de paiement pour les mandats récurrents », a ajouté Agashe.

Méfiez-vous des titulaires de la carte SBI ! À partir du 1er octobre, le paiement automatique de vos factures peut s’arrêter si vous ne le faites pas

Le nouveau processus peut être sécurisé, mais l’authentification par facteur supplémentaire (AFA) au moment des paiements en ligne peut vous frustrer.

«Auparavant, les consommateurs effectuaient leurs transactions à plusieurs points de consommation pour les services de commerce électronique ou de commande de produits alimentaires. Mais maintenant, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation à partir du 1er octobre 2021, les transactions de paiement relatives aux paiements récurrents à l’aide de cartes devront être acheminées via la banque émettrice. Les consommateurs qui ont terminé le processus d’inscription conseillé par RBI ne rencontreront aucun problème sur les mandats récurrents. Bien que cela puisse sembler un peu gênant du point de vue des consommateurs, il s’agit d’une décision bienvenue de la part du régulateur et dans l’intérêt des consommateurs », a déclaré Anand Kumar Bajaj, fondateur, directeur général et PDG de PayNearby.

L’augmentation des incidents de cyber-fraude a incité la RBI à adopter l’AFA pour protéger davantage les transactions en ligne.

« L’Inde est le seul pays à proposer le code PIN sur les cartes au terminal de point de vente et l’OTP pour une transaction en ligne, mais avec l’augmentation de la vulnérabilité des paiements numériques aux cyberattaques et aux fraudes numériques, elle a également augmenté progressivement. Par conséquent, même si nous travaillons à la promotion des paiements numériques, il est également important que nous renforcions l’infrastructure pour la sécuriser. C’est donc le meilleur moment pour insuffler un contrôle réglementaire, car cela protégera les données des clients et évitera les fraudes numériques, en particulier dans le cas des clients crédules qui sont souvent la proie de violations de données. Les utilisateurs doivent examiner tous leurs paiements récurrents et les enregistrer auprès de leurs banques en offrant des instructions permanentes à leurs banques respectives. Les consommateurs doivent également être conscients que les nouvelles directives n’auront aucune incidence sur les transactions récurrentes sous UPI, AutoPay et e-NACH », a déclaré Bajaj.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.