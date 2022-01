Blocage du temps : qu’est-ce que c’est, avantages, astuces pour démarrer et meilleures applications

Que vous soyez un super-planificateur qui aime organiser et planifier, quelqu’un qui a du mal à se concentrer, ou l’un de ces types de techniciens qui se concentrent sur l’auto-optimisation, la plupart d’entre nous sont désireux de trouver des astuces pour tirer le meilleur parti de notre temps et l’énergie en 2022.

Notre série, Better Living, est entièrement consacrée à cet objectif. Nous sommes là pour vous aider à vivre votre meilleure vie, que ce soit en vous guidant à travers certaines utilisations inattendues des citrons ou en expliquant comment prendre des décisions meilleures (et plus rapides).

Ainsi, lorsque nous avons vu des gens sur TikTok discuter du blocage du temps, une technique qui prétendait tout faire, de renforcer votre concentration à la réduction de votre stress, nous savions que c’était un sujet de choix pour une meilleure vie à explorer.

Entrons-y, alors. Voici tout ce que vous devez savoir sur le blocage du temps, de ce que c’est réellement à s’il fonctionne (et comment l’essayer).

Qu’est-ce que le blocage du temps ?

« Le blocage du temps est essentiellement un outil de gestion du temps où vous divisez la journée en petits morceaux », a déclaré la coach de vie Heidi Hauer à Metro.co.uk.

« Bien que le concept ait attiré beaucoup d’attention ces derniers temps grâce aux vidéos sur TikTok, on pense que les calendriers remontent à l’âge du bronze, et il est probable que le blocage du temps existe depuis presque aussi longtemps. »

La clé du blocage du temps réside dans le nom – plutôt que d’écrire une longue liste de tâches, vous bloquez des périodes dédiées pour vous concentrer sur certaines tâches.

Ainsi, par exemple, vous pouvez bloquer de 10h00 à 10h30 pour vérifier vos e-mails – et ce serait la seule chose que vous feriez pendant cette période.

Idéalement, vous détermineriez comment vous allez bloquer tous les segments de votre journée, soit la veille au soir, soit à la première heure du matin.

Quels sont les avantages du blocage du temps ?

L’experte en productivité Karen Eyre-White affirme que le blocage du temps peut « changer la vie », en particulier pour toute personne qui se sent souvent dépassée.

Elle note que les avantages de la technique incluent…

Concentration accrue Réduction du stress et de l’accablement Amélioration de la prise de décision Augmentation de la productivité Mise en place de meilleures habitudes Réduction des distractions Une meilleure compréhension de votre temps

« Vous êtes obligé d’identifier tout ce que vous devez faire, d’estimer le temps que chaque élément prendra et de le comparer au temps dont vous disposez », explique Karen. « Un défi commun est qu’en faisant cela, vous réalisez que vous avez plus à faire que vous n’avez le temps de faire, donc une partie du processus consiste également à ajuster vos attentes sur ce que vous pouvez accomplir dans un certain laps de temps.

« Le processus de blocage du temps vous oblige à affronter cette réalité et à prendre des décisions concernant les priorités, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si puissant.

«Une fois que vous avez terminé votre blocage de temps et attribué un créneau à tout, vous pouvez être sûr que vous obtiendrez tout si vous respectez les blocs de temps que vous avez attribués.

« Cela peut être un grand soulagement si vous jonglez avec plusieurs projets. L’alternative est d’avoir une liste de choses à faire que vous consultez lorsque vous avez du temps libre pour faire quelque chose, ce qui vous donne moins de certitude que vous allez tout intégrer.

« Vous pouvez également prévoir des plages horaires pour les activités non professionnelles, ce qui peut aider à conserver de bonnes habitudes.

« Vous voulez faire de l’exercice trois fois par semaine ? Identifiez le temps dont vous avez besoin pour chacun et attribuez-lui le temps dans votre agenda. Envie de méditer chaque matin ? Choisissez une heure et bloquez-la.’

Heidi est d’accord. « Si vous avez du mal à vous concentrer et que vous avez du mal à savoir par où commencer avec de longues listes de tâches, le blocage du temps peut présenter un énorme avantage », nous dit-elle.

«Cela peut également aider dans les périodes où vous pourriez vous sentir dépassé.

« Le blocage du temps signifie que vous vous concentrez spécifiquement sur une tâche pendant toute la période, plutôt que de basculer entre différentes choses, ou même d’essayer d’effectuer plusieurs tâches, ce qui, selon des études, est le moyen le moins efficace de faire avancer les choses. »

N’essayez pas de charger trop de choses à la fois (Photo : ./Metro.co.uk)

Comment commencez-vous à bloquer le temps ?

Tout cela sonne bien. Alors comment le fait-on?

Facile. Que ce soit la veille de chaque jour ou dès le début, déterminez toutes les choses dont vous avez besoin et que vous voulez faire ce jour-là, puis allouez un bloc de temps approprié pour chaque chose.

Il est utile d’écrire votre calendrier de blocage du temps, ou d’être intelligent avec votre technologie et de configurer des notifications Slack, des alertes de calendrier et des mises à jour de statut « hors du clavier » en fonction de vos blocages.

Karen est une adepte de la planification d’une période d’une semaine, plutôt que d’une seule journée, car «de cette façon, il ne s’agit pas simplement de planifier votre journée – il s’agit de prendre du recul, de décider de vos priorités et de déterminer comment utiliser le temps. vous devez les atteindre ». Elle a un guide gratuit pour faire exactement cela, si l’idée de planification hebdomadaire vous intéresse.

Mais vous aimerez peut-être l’idée d’être plus précis dans votre journée – c’est bien aussi. Ou peut-être voulez-vous vous engager dans le blocage du temps lorsque vous travaillez, puis abandonner la technique lorsque vous n’êtes pas au bureau. Ou peut-être souhaitez-vous uniquement bloquer votre temps libre afin de pouvoir cocher certains objectifs personnels.

La bonne nouvelle est que l’outil est assez flexible, vous pouvez donc en faire ce que vous voulez. Tant que vous vous en tenez au principe de base d’allouer des tranches de temps à une seule tâche, vous êtes solide.

Conseils pour que le blocage du temps fonctionne pour vous

Nous avons demandé à nos experts leurs trucs et astuces indispensables pour faire fonctionner le blocage du temps, ainsi que certaines erreurs courantes dans lesquelles les gens tombent.

Etre pro-actif

N’attendez pas que d’autres personnes remplissent vos blocs de temps. Prenez de l’avance et déterminez ce que vous voulez et devez faire.

Commencer petit

Heidi recommande : « Commencez petit en incorporant un blocage du temps pour certains jours de la semaine ou pour certaines heures de la journée comme le matin.

« Une routine matinale peut être très utile pour établir de nouvelles habitudes. Si vous avez le temps, divisez-le en petits morceaux pour faire de l’exercice, des étirements, une méditation matinale, quoi que ce soit.

« Ensuite, vous pouvez progressivement le construire et incorporer l’organisation dans tous les éléments de votre vie. »

N’abandonnez pas complètement votre liste de choses à faire

Karen nous dit: «Vous avez toujours besoin d’un endroit pour garder une trace des tâches que vous n’avez pas programmées, peut-être parce qu’elles doivent être effectuées dans une semaine à venir.

« Je pense que le blocage du temps complète une liste de tâches comme moyen de décider quand effectuer les tâches, il ne la remplace pas. »

Écris le

L’écrire rend votre emploi du temps beaucoup plus officiel. Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas du genre stylo et papier – c’est bien de le taper ou d’utiliser une application aussi – assurez-vous simplement d’avoir une référence visuelle à votre emploi du temps.

Le blocage du temps peut fonctionner à merveille avec la technique pomodoro (Photo : ./Metro.co.uk)

Ne le forcez pas

Vous constaterez peut-être que le blocage du temps vous rend plus stressé ou que vous êtes ennuyé par le fait de planifier votre journée. Si tel est le cas, ne forcez pas votre cerveau dans une petite boîte bien rangée.

« L’idée du blocage du temps est que vous êtes plus productif pendant la période que vous réservez pour certaines tâches, car vous êtes plus concentré », explique Heidi. « Si vous trouvez que cela ne fonctionne pas pour vous, c’est bien, passez à autre chose et rappelez-vous qu’il n’y a pas d’approche unique. »

N’en fais pas trop

« S’il y a d’autres personnes qui consultent régulièrement votre agenda pour trouver un créneau pour vous parler, faites attention aux blocages de temps excessifs », explique Karen. « Si vous bloquez chaque minute de la journée, cela peut vous faire paraître indisponible et inaccessible. J’ai vu des défis particuliers avec cela avec des personnes qui gèrent une équipe.

« Pour contrer cela, je suggère de créer des plages horaires régulières de temps libre ou « heures de bureau », que vous communiquez à votre équipe en tant que moment où vous êtes disponible pour des discussions sans rendez-vous. »

Donnez-vous suffisamment de temps

Essayez de ne pas être trop ambitieux avec ce que vous pouvez réellement faire en un laps de temps.

Heidi suggère : « Laissez-vous suffisamment de temps pour accomplir les tâches. Vous ne voulez pas trop vous engager et vous rendre compte que vous n’avez pas assez de temps pour tout faire.

Oui, ce serait bien si vous pouviez accomplir une tâche en dix minutes chrono, mais est-ce une attente raisonnable ? Faut-il plutôt s’accorder une demi-heure ?

Gardez une trace de la durée réelle des tâches à accomplir

« L’erreur la plus courante est de sous-estimer massivement le temps qu’il vous faudra pour terminer », explique Karen. « Nous appelons cela un « biais d’optimisme » et c’est un trait humain naturel.

«Mais vous vous créez un énorme mal de tête si vous planifiez une semaine (ou même une journée) pleine de tâches que vous n’allez pas terminer dans le temps disponible. Vous vous sentirez en retard dès le début et stressé toute la semaine.

« Il est préférable de commencer par surestimer le temps que prendront les choses, de se lancer dans le blocage du temps, puis de réduire vos estimations si nécessaire.

« Au fil du temps, vous pouvez améliorer votre estimation du temps en gardant une trace de combien de temps vous vous attendiez à ce que quelque chose prenne et combien de temps cela a pris, et en notant à quel point vous êtes précis. »

Planifier des pauses

« Il est important de ne pas oublier de prévoir des pauses et des activités reposantes », note Heidi. « Vous n’avez pas à vous engager à être constamment occupé. Parfois, il est nécessaire de consacrer du temps à ne rien faire.

Heidi appuie ceci : « En ce qui concerne les pauses, une autre erreur est d’oublier de les intégrer. Nous ne sommes pas des robots et nous avons besoin de nous éloigner de notre travail pour nous reposer.

« Cela peut être juste une pause de cinq minutes à l’écran ou une promenade de 10 à 15 minutes à l’extérieur, mais n’oubliez pas de les bloquer dans votre emploi du temps. »

Restez flexible

Vous pouvez planifier, planifier, planifier et vous constaterez toujours que votre journée vous réserve quelque chose d’inattendu.

Ne soyez pas si rigide que le moindre écart du chemin provoque un effondrement. N’oubliez pas que votre emploi du temps peut changer, que vous pouvez déplacer les choses tout au long de la journée si nécessaire et que les choses peuvent rester fluides. Respirer.

Donnez-vous de l’espace

Karen explique : « Pour certaines personnes, le blocage du temps peut sembler oppressant. Si vous planifiez toute votre semaine, il n’y a pas beaucoup de place pour la spontanéité. Pour certains, la confiance que tout sera fait l’emporte sur cela, mais pour d’autres, ce n’est pas le cas.

« Si vous faites partie de ces personnes, essayez de prévoir des périodes de temps imprévues pour que vous puissiez travailler sur tout ce qui vous plaît. »

N’oubliez pas : vous n’avez pas besoin de bloquer chaque seconde de votre journée

« Planifier chaque minute de la journée est une erreur courante », déclare Karen. « Cela peut être tentant en tant que forme extrême de blocage du temps, mais c’est une recette pour le désastre.

« Nous ne pouvons pas être productifs à chaque minute de la journée. Nous devons préparer des tasses de thé, aller aux toilettes et regarder par la fenêtre de temps en temps.

« Alors, ne programmez pas tout de manière trop serrée. Je recommande également de laisser certaines périodes de temps non programmées, afin que vous puissiez écraser une tâche que vous êtes en train de faire ou pour des choses inattendues qui tombent dans notre liste de choses à faire.’

Quelles sont les bonnes applications de blocage de temps ?

Si vous êtes satisfait du stylo et du papier ou de l’humble application Notes, déchaînez-vous. Mais si vous préférez être guidé par une application, en voici quelques-unes à essayer…

Timebloc ClickUp Trello (il n’est pas conçu uniquement pour bloquer le temps, mais vous pouvez facilement l’utiliser pour créer un calendrier) Clockify (pour commencer à suivre le temps qu’il vous faut pour effectuer certaines tâches) Edo Agenda Plan HourStack Planyway TickTick Things

