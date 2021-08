Block Ape Scissors fonctionne pour donner plus d’utilité aux NFT ⋆ Crypto new media

Une nouvelle société de crypto-monnaie est entrée sous les feux de la rampe. Connue sous le nom de Block Ape Scissors, la société cherche à s’assurer que tous les investisseurs en cryptographie valorisent leurs actifs, même lorsqu’ils semblent moins légitimes que tant d’autres.

Block Ape Scissors essaie de donner aux NFT plus d’exposition et d’utilisation

Le fondateur de la société, Matthew Hutchins, a déclaré dans une interview qu’il espère que Block Ape Scissors pourra devenir un écosystème de crypto-monnaie vraiment unique qui permettra aux gens de s’amuser avec leurs actifs. L’entreprise devrait intégrer des jetons non fongibles (NFT) dans ce que l’on appelle un système « jouer pour gagner ». Grâce à l’entreprise, les commerçants qui investissent dans ces jetons posséderont en fin de compte une petite partie d’une entreprise décentralisée et prendront une partie de ses revenus pour eux-mêmes.

Hutchins explique :

Les propriétaires nous aident à façonner l’avenir de notre projet. La mise en œuvre agricole prend le meilleur de defi 1.0 et augmente le modèle de jeu pour gagner par-dessus avec un moteur de jeu pour obtenir des récompenses. Les frais gagnés par la plate-forme vont à l’agriculture et aux pools de jalonnement pour que les détenteurs de BAS gagnent des pièces et des BAS pour leurs efforts. Les NFT peuvent être appliqués à la fois dans le jeu et dans les fermes pour augmenter la valeur et donner des avantages aux joueurs dans certaines situations.

Block Ape Scissors essaie de s’assurer que tous les propriétaires de crypto reçoivent des récompenses pour les actifs qu’ils détiennent. Hutchins dit qu’au fil des ans, de nombreux commerçants ont été inconsciemment convaincus que le HODLing est la voie à suivre, mais ce n’est pas toujours le cas. En fait, il suggère que le HODLing peut parfois faire perdre aux individus des bénéfices.

Se frayer un chemin dans plusieurs industries

Grâce à l’entreprise, les NFT finiront par obtenir beaucoup plus d’exposition et d’attention de la part des investisseurs en crypto. La société espère que ces actifs auront des cas d’utilisation plus solides grâce à ses applications axées sur la valeur récemment développées. Hutchins dit :

Nous visons à donner aux NFT que nous générons une valeur intrinsèque grâce à leur rareté et à leur objectif, ce qui stimulera les marchés secondaires et tertiaires pour ceux qui ont passé des heures à travailler pour les gagner. Notre écosystème est également conçu pour éliminer la pression de vente du modèle. Avec le jeton Block Ape Scissors, les utilisateurs ont accès à tous les aspects de la plate-forme à des fins utilitaires, tels que les bonus en jeu, les actifs et les entrées spécifiques pour les tournois VIP. Le plus gros point à retenir dans tout cela est que Block Ape Scissors créera une grande communauté de propriétaires de jetons à partir de sh * tcoins, de pièces mortes, de pièces meme, d’altcoins et de tapis qui n’ont d’autre utilité que ce que nous avons maintenant activé via Block Ape Scissors.

La plate-forme prétend avoir plusieurs partenariats « de haut niveau » en cours de développement afin d’étendre sa présence dans plusieurs régions des industries du divertissement et des jeux. En outre, Block Ape Scissors affirme s’être associé à plusieurs YouTubers et streamers Twitch qui possèdent des chaînes de jeux en ligne.

Mots clés : Ciseaux Block Ape, Matthew Hutchins, NFT