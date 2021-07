EOS (EOS)

Après EOS, Block.one capitalise sur le marché haussier grâce à une introduction en bourse « haussière » dans le cadre d’un accord SPAC à une valorisation de 9 milliards de dollars

Alors que le prix d’EOS connaît un bond de 10 % par rapport aux nouvelles d’aujourd’hui, le jeton est en baisse de 82,6 % par rapport à son sommet historique de 22,7 $ il y a trois ans en 2018 et n’a pas atteint son sommet même en 2021, où les prix de la crypto ont atteint de nouveaux sommets et a fait de la crypto sur une industrie de 2,6 billions de dollars.

Bullish de Block.one entre en bourse grâce à une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), Far Peak Acquisition Corp, qui portera sa valorisation à environ 9 milliards de dollars.

L’accord comprend un investissement privé de 300 millions de dollars dans une entité publique avec d’autres investisseurs, y compris des fonds et des comptes gérés par BlackRock, Galaxy Digital et Cryptology Asset Group.

Cette fusion apportera 600 millions de dollars de trésorerie nette, selon le communiqué.

Block.one a lancé Bullish en mai, qui prévoit de lancer un échange de crypto-monnaie plus tard cette année pour capitaliser sur l’adoption croissante et le marché haussier.

Avant son lancement public, qui est prévu plus tard cette année, Bullish lancera un programme pilote privé dans les semaines à venir.

Le PDG de Far Peak, Thomas W. Farley, ancien président du NYSE, sera le PDG de Bullish tandis que le PDG de Block.one, Brendan Blumer, deviendra le président de la société combinée.

“Avec l’intérêt accru des acteurs institutionnels et des traders sophistiqués, il est essentiel d’itérer sur les infrastructures d’échange existantes que nous voyons aujourd’hui”, a déclaré Farley dans le communiqué.

L’accord, soumis à l’approbation des actionnaires et des régulateurs de Far Peak, devrait être conclu d’ici la fin de l’année.

Block.one est soutenu par l’entrepreneur milliardaire Peter Thiel et les gestionnaires de fonds spéculatifs Alan Howard et Louis Bacon, Galaxy Digital, la banque japonaise Nomura, Apeiron Investment Group de l’investisseur allemand Christian Angermayer et le milliardaire hongkongais Richard Li.

Bullish utilisera @EOSIO pour exécuter en toute sécurité et enregistrer de manière immuable tous les mouvements financiers sur la plateforme. La preuve cryptographique de cette piste d’audit sera croisée avec la blockchain publique #EOS pour faciliter l’intégrité de l’état vérifiable de l’extérieur – une première pour la conception d’échange. https://t.co/hkoX2x6md3 – EOSIO (@EOSIO) 9 juillet 2021

Block.one est la même société derrière EOS et a réalisé la plus grande offre initiale de pièces (ICO) de 4 milliards de dollars en 2017.

Les investisseurs d’ICO ont en fait déposé une plainte contre Block.one pour les avoir induits en erreur en leur faisant croire qu’EOS serait décentralisé. Le mois dernier, Block.one a réglé son recours collectif pour 27,5 millions de dollars concernant l’ICO elle-même.

Le gros ICO n’a rien fait pour les investisseurs EOS, la crypto-monnaie valant actuellement moins de 3,8 milliards de dollars à la 28e place tandis que le jeton se négocie à moins de 4 $ par EOS.

Alors que le prix EOS voit un bond de 10% par rapport aux nouvelles, le jeton est en baisse de 82,6% par rapport à son sommet historique de 22,71 $ il y a trois ans en 2018, selon CoinGecko. La crypto-monnaie n’a pas atteint son apogée malgré le marché haussier qui faisait rage jusqu’à il y a quelques mois, ce qui a porté les prix de la crypto à de nouveaux sommets et a fait de la crypto plus de 2 600 milliards de dollars. EOS 11,73% EOS / USD EOSUSD 4,05 $

“L’entrée de Bullish sur les marchés publics permet à nos clients de participer à Bullish en détenant une partie de notre société, sans aucune des incertitudes réglementaires ou des limitations juridictionnelles d’une émission de jetons de partage des bénéfices”, a déclaré Blumer à ..

