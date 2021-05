Block.one élève B de grands noms pour lancer un échange cryptographique appelé “ haussier ” cette année

Annonces

Block.one lève 10 milliards de dollars auprès de grands noms pour lancer un échange cryptographique appelé “ haussier ” cette année

Après le record de 4 milliards de dollars ICO, Block.one a de nouveau réussi à lever 300 millions de dollars auprès de Peter Thiel, Alan Howard, Louis Bacon, Richard Li, Christian Angermayer, Galaxy Digital et Nomura Bank. EOS, quant à lui, est toujours en baisse de 60% par rapport à son ATH 2018 dans le marché haussier en cours.

Block.one, l’éditeur de logiciels à l’origine de la crypto-monnaie EOS, a annoncé le lancement d’une nouvelle filiale Bullish Global.

Prévu pour être publié cette année même, «Bullish» est un nouvel échange de crypto-monnaie basé sur la blockchain. La bourse proposera de nouveaux outils automatisés de création de marché, de prêt et de gestion de portefeuille, lit-on dans l’annonce officielle mardi.

L’échange utilisera le logiciel EOSIO et la blockchain publique EOS «pour produire une piste d’audit validée par cryptographie, prouvable et immuable de toutes les transactions traitées» sur la plate-forme.

Block.one a déjà levé plus de 10 milliards de dollars pour cet échange.

Alors que l’investissement initial de 100 millions de dollars en espèces, 164000 BTC et 20 millions d’EOS provenait de Block.one lui-même, 300 millions de dollars ont été levés auprès de grands noms tels que Thiel Capital and Founders Fund de Peter Thiel, Alan Howard, Galaxy Digital de Mike Novogratz, Louis Bacon, Richard Li, Christian Angermayer et la banque d’investissement mondiale Nomura.

«Le bilan haussier est solide et son intégration verticale offre stabilité et liquidité à l’espace crypto-monnaie. Je suis heureux de rejoindre Bullish en tant qu’investisseur et conseiller alors qu’il entame un long et fructueux voyage », a déclaré Thiel.

Block.one est la même société qui a levé un montant record de 4 milliards de dollars lors de la manie de l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de 2017 et a reçu des réactions négatives de la part des investisseurs de l’ESO qui ont également intenté une action en justice contre elle pour avoir induit des investisseurs en erreur en pensant qu’EOS serait décentralisé.

Depuis son lancement au sommet du dernier marché haussier en janvier 2018, EOS est tombé de la liste des 10 meilleurs cryptos pour se retrouver à la 23e place avec un peu plus de 9,3 milliards de dollars de capitalisation boursière. Au moment d’écrire ces lignes, EOS se négocie autour de 10 $, toujours en baisse de 60% par rapport à son sommet historique de 22,71 $ en avril 2018. EOS 21,63% EOS / USD EOSUSD 12,08 $

2,6121,63% Volume 13,02 b Changement 2,61 $ Ouvert 12,08 $ Circulation 953,29 m Capitalisation boursière 11,52 b 14 min Block.one lève 10 milliards de dollars auprès de grands noms pour lancer un échange cryptographique appelé “ haussier ” cette année 2 h Stocks technologiques faisant glisser Bitcoin, Ether, & La crypto est en baisse, mais les “ fondamentaux toujours solides ” 6 d Bitcoin et Ether ne sont pas les cryptos les plus échangés sur Binance ou la plus grande bourse sud-coréenne

La société lance l’échange haussier qui aura Peter Thiel, Alan Howard, Richard Li et Christian Angermayer comme conseillers principaux.

«Réussir à combler le fossé entre les actifs numériques et les acteurs institutionnels façonnera l’avenir du secteur financier alors que nous assistons à une plus grande adoption généralisée des monnaies numériques», a déclaré Howard.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.