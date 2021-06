Block.one règle son recours collectif pour 0,5 million

EOS (EOS)

Block.one règle son recours collectif pour 27,5 millions de dollars

Block.one a conclu un règlement de 27,5 millions de dollars pour résoudre le recours collectif lancé par le Crypto Assets Opportunity Fund.

Le procès était lié à la vente symbolique de la société qui a eu lieu entre juin 2017 et juin 2018, au cours de laquelle elle a levé le plus gros financement jamais réalisé par l’offre initiale de pièces (ICO) de 4 milliards de dollars et diverses questions ultérieures. La société a déclaré dans un communiqué,

« Block.one pense que ce procès était sans fondement et rempli de nombreuses inexactitudes. Cependant, accepter ce règlement nous permet de consacrer plus de temps et d’énergie à la gestion de notre entreprise et à la livraison de nouveaux produits.

Block.one est le créateur d’EOSIO et a été à l’origine de la crypto-monnaie EOS, qui est tombée à la 26e place sur le marché des crypto-monnaies avec une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars.

Depuis son sommet historique de 2,71 $ le 29 avril 2018, EOS est actuellement en baisse de plus de 79 %, s’échangeant à 4,71 $, selon CoinGecko.

EOS/USD EOSUSD

4.8613-$0.15-3.16 %

Volume 1,81 bVariation -0,15$Ouvert 4,8613$Circulation 954,19 mMarket Cap 4,64b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.